Met een knalprestatie in Camp Nou flitst de 'nieuwe' Yannick Carrasco weer als in zijn beste dagen.

Het was bondscoach Roberto Martínez die vorige week in een interview met de Spaanse sportkrant AS een voorspelling deed: 'Ik zou zeggen aan de supporters van Atlético dat ze Yannick Carrasco moeten koesteren, want hij is klaar om het verschil te maken in de resterende wedstrijden.'

Het verschil had hij naast het veld al gemaakt met zijn knalrode Ferrari 488 Pista (prijskaartje: 300.000 euro) en met zijn nieuwe kapsel, maar dinsdag in Camp Nou liet Carrasco ook óp het veld weer flitsen zien van de speler die hij was tijdens zijn vorige passage bij Atlético.

De nog altijd maar 26-jarige Belg was een gesel voor de Barçaverdediging en lokte twee penaltyfouten uit. Hij werd ook verkozen tot 'man van de match'. Carrasco schudde vier dribbels uit zijn schoenen, gaf 26 passes waarvan 23 goeie en recupereerde vijf ballen. Dat laatste is opvallend, want tijdens zijn vorige passage had hij moeite met het tactische keurslijf waarin Diego Simeone al zijn spelers perst en de verdedigende taken die hij mee kreeg.

Na de wedstrijd tegen FC Barcelona had de Argentijnse coach alleen maar lof voor onze landgenoot: 'Hij speelt verticaler en is terug aan het keren naar zijn beste niveau, dat van zijn eerste etappe.'

100 miljoen

Carrasco speelde eerder van 2015 tot 2018 bij Los Colchoneros en was op een bepaald ogenblik een van de sterkhouders in de ploeg. Zijn contract werd toen verlengd tot 2022 en er werd een opstapclausule in opgenomen van 100 miljoen euro. Van het hele team hadden toen alleen Jan Oblak en Antoine Griezmann een even hoge afkoopsom.

Diego Simeone geloofde ook in onze landgenoot, hoewel hij niet zo goed lag in de groep. Vooral bij zwaargewichten Gabi en Diego Godín lag hij niet in de bovenste schuif. Zij verweten de Rode Duivel een gebrek aan groepsgeest en een te individualistisch karakter.

Toch was zijn vertrek naar de Chinese club Dalian Yifang voor velen een verrassing, en al zeker toen het transferbedrag bekendgemaakt werd: 30 miljoen euro.

In Spanje werd toen gefluisterd dat Dalian en Atlético het op een akkoordje gegooid hadden. In het contract van Carrasco had AS Monaco namelijk ook een gigantisch doorverkooppercentage afgedwongen van 25 procent. In de dwergstaat begonnen ze al van zotte bedragen te dromen toen de opstapclausule van 100 miljoen euro bekend werd. Maar uiteindelijk kregen de Monegasken dus slechts 7,5 miljoen euro.

Feit is dat Dalian eigendom is van Wang Jianlin, die met zijn Wanda-holding ook een groot aandeel genomen heeft in Atlético. Het nieuwe stadion van Atlético heet niet voor niets Wanda Metropolitano.

Huurcontract

Op dit moment huurt Atlético Carrasco van Dalian, een contract dat volgens Transfermarkt op 20 juli afloopt. De vraag is dus of Diego Simeone een beroep op hem kan doen in augustus, wanneer Atlético nog in actie komt in de Champions League, nadat het titelhouder Liverpool uitschakelde.

De rood-witten zouden onze landgenoot alleszins nog een seizoen langer willen houden en ook de Belg gaf al te kennen dat hij nog een jaar wil blijven. Bij Dalian heeft hij wel nog een verbintenis tot 31 december 2022.

Lees ook: Waarom Yannick Carrasco een tweede kans krijgt bij Atlético

Het was bondscoach Roberto Martínez die vorige week in een interview met de Spaanse sportkrant AS een voorspelling deed: 'Ik zou zeggen aan de supporters van Atlético dat ze Yannick Carrasco moeten koesteren, want hij is klaar om het verschil te maken in de resterende wedstrijden.'Het verschil had hij naast het veld al gemaakt met zijn knalrode Ferrari 488 Pista (prijskaartje: 300.000 euro) en met zijn nieuwe kapsel, maar dinsdag in Camp Nou liet Carrasco ook óp het veld weer flitsen zien van de speler die hij was tijdens zijn vorige passage bij Atlético.De nog altijd maar 26-jarige Belg was een gesel voor de Barçaverdediging en lokte twee penaltyfouten uit. Hij werd ook verkozen tot 'man van de match'. Carrasco schudde vier dribbels uit zijn schoenen, gaf 26 passes waarvan 23 goeie en recupereerde vijf ballen. Dat laatste is opvallend, want tijdens zijn vorige passage had hij moeite met het tactische keurslijf waarin Diego Simeone al zijn spelers perst en de verdedigende taken die hij mee kreeg.Na de wedstrijd tegen FC Barcelona had de Argentijnse coach alleen maar lof voor onze landgenoot: 'Hij speelt verticaler en is terug aan het keren naar zijn beste niveau, dat van zijn eerste etappe.'Carrasco speelde eerder van 2015 tot 2018 bij Los Colchoneros en was op een bepaald ogenblik een van de sterkhouders in de ploeg. Zijn contract werd toen verlengd tot 2022 en er werd een opstapclausule in opgenomen van 100 miljoen euro. Van het hele team hadden toen alleen Jan Oblak en Antoine Griezmann een even hoge afkoopsom. Diego Simeone geloofde ook in onze landgenoot, hoewel hij niet zo goed lag in de groep. Vooral bij zwaargewichten Gabi en Diego Godín lag hij niet in de bovenste schuif. Zij verweten de Rode Duivel een gebrek aan groepsgeest en een te individualistisch karakter.Toch was zijn vertrek naar de Chinese club Dalian Yifang voor velen een verrassing, en al zeker toen het transferbedrag bekendgemaakt werd: 30 miljoen euro. In Spanje werd toen gefluisterd dat Dalian en Atlético het op een akkoordje gegooid hadden. In het contract van Carrasco had AS Monaco namelijk ook een gigantisch doorverkooppercentage afgedwongen van 25 procent. In de dwergstaat begonnen ze al van zotte bedragen te dromen toen de opstapclausule van 100 miljoen euro bekend werd. Maar uiteindelijk kregen de Monegasken dus slechts 7,5 miljoen euro.Feit is dat Dalian eigendom is van Wang Jianlin, die met zijn Wanda-holding ook een groot aandeel genomen heeft in Atlético. Het nieuwe stadion van Atlético heet niet voor niets Wanda Metropolitano.Op dit moment huurt Atlético Carrasco van Dalian, een contract dat volgens Transfermarkt op 20 juli afloopt. De vraag is dus of Diego Simeone een beroep op hem kan doen in augustus, wanneer Atlético nog in actie komt in de Champions League, nadat het titelhouder Liverpool uitschakelde.De rood-witten zouden onze landgenoot alleszins nog een seizoen langer willen houden en ook de Belg gaf al te kennen dat hij nog een jaar wil blijven. Bij Dalian heeft hij wel nog een verbintenis tot 31 december 2022.