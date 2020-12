Sport/Voetbalmagazine sprak met Yannick Carrasco. De 27-jarige Rode Duivel had het onder meer over zijn relatie met de Belgische pers.

Vorige winter keerde je terug naar Atlético. Wat gaf jou dit seizoen de grootste voldoening?

Yannick Carrasco: 'Dat ik fysiek in orde was. Wat een plezier om te voetballen zonder pijn! Toen ik in januari terugkeerde, was ik ook wel goed, maar ik had net twee maanden vakantie gehad en was wat bijgekomen.'

'Natuurlijk heb ik die maanden doorgebracht in België en zat ik vijf dagen op de zeven bij Lieven Maesschalck, maar werken in een zaal, zonder bal, dat is niet hetzelfde. Het klinkt misschien heel egoïstisch, maar de lockdown was eigenlijk mijn geluk. Het zette iedereen op hetzelfde niveau. Voor mij was dat ideaal, ook al was het een bijzonder vreemd seizoenseinde.'

Op 21 november speelde je tegen Barça voor het eerst bij een club op die befaamde linkerwingbackpositie waarin Roberto Martínez je zo vaak opstelt bij de Rode Duivels. Je maakte het winnende doelpunt. Zie je jezelf openbloeien op die positie?

Carrasco: 'Weet je wat ik soms een beetje triest vind? Hier in Spanje feliciteerde iedereen me met dat doelpunt, met de panna op Marc-André ter Stegen, met mijn spel in het geheel. In België hoorde ik: 'Ja, maar het is de fout van de keeper...''

'Weet je, ik ben er trots op Belg te zijn, maar waarom zou je de fout van de keeper willen benadrukken in plaats van mij te feliciteren? Soms denk ik: indien het een andere speler was, zou men van een genie spreken. Dan keken we honderd keer naar de herhaling en zouden we misschien zelfs niet over de doelman spreken.'

'Maar omdat het Yannick Carrasco is, gaan we wijzen op wat er mis is. Ik denk niet dat ik een vervelend mannetje ben, ik ben altijd respectvol, tweetalig Frans-Nederlands, en toch krijg ik altijd kritiek. Waarom niet blij zijn als ik iets goeds doe?'

Je verwijst hier waarschijnlijk naar je wedstrijd in Engeland op 11 oktober, toen de Duivels op Wembley met 2-1 verloren. Je was een van de beste spelers op het veld, maar we onthielden vooral je twee gemiste kansen voor doel.

Carrasco: 'Ja, bijvoorbeeld. Ik stel vast dat er chouchous zijn en spelers die geviseerd worden door de journalisten. Ik ben er inmiddels aan gewend en ik denk niet dat het nu zal veranderen, maar sommige uitspraken in de krant bezorgen mij een slecht imago.'

'Het is alsof een speler die je niet ziet in het spel, een doelpunt maakt en je de volgende dag alleen maar over hem spreekt. Voor jongens zoals ik, die veel werken, soms in de schaduw, is het logisch dat dat soms irriteert.'

Lees het volledige interview met Yannick Carrasco in de extra dikke kerstspecial van Sport/Voetbalmagazine van woensdag 16 december.

