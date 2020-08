Enkele dagen voor de kwartfinale van de Champions League tegen RB Leipzig, sprak Yannick Carrasco met de Spaanse krant Marca. 'Toen Atlético me terug wou hebben, was ik heel gelukkig.'

Na twee jaar in China te hebben vertoefd, staat Yannick Carrasco terug op het grootste podium in de voetbalwereld, de Champions League. Donderdag kijkt de Rode Duivel met Atlético Madrid RB Leipzig in de ogen in de kwartfinale. In de Spaanse krant Marca kijkt Carrasco al eens vooruit op die ontmoeting. 'Atlético verdient het om de Champions League te winnen.'

In januari keerde de flankaanvaller terug naar het vertrouwde nest van Atlético, op uitleenbeurt van het Chinese Dalian Professional. Met die overstap had hij wel even moeite, geeft hij toe in Marca. 'In het begin moest ik echt hard werken om terug op niveau te komen. Ik had dan wel twee maanden in België getraind, maar ik merkte toch nog een groot verschil met het team, dat toen eigenlijk op het hoogste niveau speelde.'

Gegroeid

Carrasco koos al op zijn 24ste voor een Chinees avontuur, bij Dalian dat ook in handen is van Wanda, de hoofdsponsor van Atlético Madrid. Dat hij die keuze al zo vroeg maakte, betreurt de Rode Duivel niet. 'Iedereen heeft wel zo eens een moment in zijn leven dat hij een beslissing moet maken en dat was toe zo'n moment. Wat me uiteindelijk de stap deed zetten? Daar wil ik liever niet in details treden, maar spijt heb ik nu zeker niet.

'Ik heb Atlético toen in een goeie verstandhouding verlaten en ben naar een ander land en competitie gaan en groeide daar enorm, zowel als voetballer als mens. Ik was er de ster en droeg de verantwoordelijkheid van het hele team op mijn schouders. Bij een grote club met grote spelers is het toch wat moeilijker. Nu kwam ik volwassener terug naar Atlético en dat heeft me enorm geholpen.'

De keuze om uiteindelijk terug te keren naar Atlético was geen moeilijke voor Carrasco. 'De club en ik bleven al die tijd in contact met elkaar. Ik ben er zonder slechte bedoelingen vertrokken en de relatie bleef gewoon goed tusse ons. Atlético is mijn thuis en toen ze uiteindelijk een bod uitbrachten, was ik gewoon erg blij om terug te keren.

Eindelijk de Champions League?

Met Atlético stond Yannick Carrasco al eens in de finale van Champions League. In 2016 scoorde hij zelfs tegen Real Madrid, maar verloor uiteindelijk na penalty's. 'Dat was misschien wel de zuurste goal in mijn carrière. Uiteindelijk wil je gewoon die trofee omhoog tillen. Als je niet kan winnen, moet je het gewoon vergeten en dat deed ik ook met dat moment. Ik denk wel dat Atlético die trofee verdient. Het stond al twee keer in de finale en verloor die beide op een bittere manier. Eerst met een doelpunt in de laatste seconden en dan na penalty's.'

Carrasco wordt op dit moment nog uitgeleend door Dalian Professional. Die uitleenbeurt vervalt na de Champions Leaguefinale, maar de Rode Duivel staat niet afkerig tegenover een verlengd verblijf in de Spaanse hoofdstad. 'Ik zou hier heel graag willen blijven, maar dat ligt nu niet in mijn handen. Dat is iets tussen beide clubs om daaruit te komen. Ik ben hier echt gelukkig en het zou geweldig zijn om hier te blijven.'

Na twee jaar in China te hebben vertoefd, staat Yannick Carrasco terug op het grootste podium in de voetbalwereld, de Champions League. Donderdag kijkt de Rode Duivel met Atlético Madrid RB Leipzig in de ogen in de kwartfinale. In de Spaanse krant Marca kijkt Carrasco al eens vooruit op die ontmoeting. 'Atlético verdient het om de Champions League te winnen.'In januari keerde de flankaanvaller terug naar het vertrouwde nest van Atlético, op uitleenbeurt van het Chinese Dalian Professional. Met die overstap had hij wel even moeite, geeft hij toe in Marca. 'In het begin moest ik echt hard werken om terug op niveau te komen. Ik had dan wel twee maanden in België getraind, maar ik merkte toch nog een groot verschil met het team, dat toen eigenlijk op het hoogste niveau speelde.'GegroeidCarrasco koos al op zijn 24ste voor een Chinees avontuur, bij Dalian dat ook in handen is van Wanda, de hoofdsponsor van Atlético Madrid. Dat hij die keuze al zo vroeg maakte, betreurt de Rode Duivel niet. 'Iedereen heeft wel zo eens een moment in zijn leven dat hij een beslissing moet maken en dat was toe zo'n moment. Wat me uiteindelijk de stap deed zetten? Daar wil ik liever niet in details treden, maar spijt heb ik nu zeker niet. 'Ik heb Atlético toen in een goeie verstandhouding verlaten en ben naar een ander land en competitie gaan en groeide daar enorm, zowel als voetballer als mens. Ik was er de ster en droeg de verantwoordelijkheid van het hele team op mijn schouders. Bij een grote club met grote spelers is het toch wat moeilijker. Nu kwam ik volwassener terug naar Atlético en dat heeft me enorm geholpen.'De keuze om uiteindelijk terug te keren naar Atlético was geen moeilijke voor Carrasco. 'De club en ik bleven al die tijd in contact met elkaar. Ik ben er zonder slechte bedoelingen vertrokken en de relatie bleef gewoon goed tusse ons. Atlético is mijn thuis en toen ze uiteindelijk een bod uitbrachten, was ik gewoon erg blij om terug te keren.Eindelijk de Champions League?Met Atlético stond Yannick Carrasco al eens in de finale van Champions League. In 2016 scoorde hij zelfs tegen Real Madrid, maar verloor uiteindelijk na penalty's. 'Dat was misschien wel de zuurste goal in mijn carrière. Uiteindelijk wil je gewoon die trofee omhoog tillen. Als je niet kan winnen, moet je het gewoon vergeten en dat deed ik ook met dat moment. Ik denk wel dat Atlético die trofee verdient. Het stond al twee keer in de finale en verloor die beide op een bittere manier. Eerst met een doelpunt in de laatste seconden en dan na penalty's.'Carrasco wordt op dit moment nog uitgeleend door Dalian Professional. Die uitleenbeurt vervalt na de Champions Leaguefinale, maar de Rode Duivel staat niet afkerig tegenover een verlengd verblijf in de Spaanse hoofdstad. 'Ik zou hier heel graag willen blijven, maar dat ligt nu niet in mijn handen. Dat is iets tussen beide clubs om daaruit te komen. Ik ben hier echt gelukkig en het zou geweldig zijn om hier te blijven.'