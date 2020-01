De kogel is door de kerk: na lang aandringen is Yannick Carasco eindelijk verlost van het Chinese Dalian Pro. Hij keert na twee jaar terug naar Atlético Madrid, op uitleenbasis.

Voor Carrasco is het een terugkeer naar het vertrouwde nest. De 26-jarige winger speelde eerder al voor de Rojiblancos van 2015 tot 2018 waarin hij 124 keer uitkwam voor de Madrileense formatie, 23 keer scoorde en 17 assists afleverde. Het hoogtepunt van zijn carrière bij Atlético was de finale van de Champions League tegen Real Madrid in 2016. Daarin scoorde hij ook.

Niet alles was echter peis en vree in Madrid en begin 2018, met het WK in Rusland al in zicht, volgde er een verrassende transfer richting China, waar het toenmalige Dalian Yifang met een monstercontract op de proppen was gekomen.

In China was het echter moeilijk aarden en al snel liet Carrasco optekenen een terugkeer naar Europa te overwegen. Interesse uit de Premier League werd nooit helemaal concreet en zo kwam Carrasco uiteindelijk opnieuw bij Atlético terecht. In de huurovereenkomst is er ook een aankoopoptie van zo'n dertig miljoen euro opgenomen. Dat is ruim meer dan de 10 miljoen die Dalian Pro voor hem betaalde in het voorjaar van 2018.

Carrasco arriveerde gisteren al in Madrid. Vrijdagochtend werden de laatste handtekeningen gezet en niet veel later stond de Rode Duivel zelfs al op het trainingsveld.

Yannick Carrasco already training with Atletico Madrid. pic.twitter.com/TQeAuKblvs — FOOTBALL FANS STUFF (@officialffsnews) January 31, 2020

