Is de 28-jarige Rode Duivel, een vaste waarde in de basiself van Atlético, bezig aan zijn laatste maanden in de Spaanse hoofdstad?

Kampioen Atlético Madrid maakt een moeilijk seizoen door. Het kon een tijdlang aanklampen in La Liga, maar nadat het in december vier wedstrijden op rij verloor, moest het Real Madrid laten gaan. De kloof met de leider bedraagt nu al 14 punten. Intussen zijn zelfs FC Sevilla en Real Betis Los Colchoneros voorbijgegaan in de stand.In Spanje kwalificeren de nummers 1 tot en met 4 zich voor de Champions League. Voorlopig staat Atlético nog vierde, maar het wordt op slechts 1 punt gevolgd door FC Barcelona, de tegenstander nu zondag in Camp Nou. Bij het belang van die match hoeft geen tekening.In een kern met nogal wat offensief geweld - Antoine Griezmann, Luis Suárez, João Félix, Ángel Correa, Thomas Lemar... - is Yannick Carrasco voor Diego Simeone een vaste waarde in de basiself. Met 2289 speelminuten achter zijn naam is hij, na keeper Jan Oblak, zelfs de meest gebruikte speler uit de selectie. Voor de technische staf is hij een onmisbare pion.Ook vorig seizoen was onze landgenoot al zeker van een stek in de basiself, met 6 goals en 10 assists in La Liga tot gevolg. Vooral in de eindsprint was hij toen beslissend: in de laatste 10 competitiewedstrijden nam hij 4 doelpunten en 6 assists voor zijn rekening en trok hij zo de titel mee over de streep. Dit seizoen ging hij in eerste instantie door op zijn elan, maar in december deelde hij in de algemene malaise van de ploeg. In de laatste competitiewedstrijd tegen Valencia, op 22 januari, was hij wel de motor achter de remontada. Atlético ging met een 0-2-achterstand de rust in. Simeone besloot om Carrasco, die aan de wedstrijd begonnen was als rechtermiddenvelder, in de tweede helft als linksbuiten de wei in te sturen.Een uitstekende zet, zo bleek, want de Belg wervelde. Hij creëerde vier doelkansen, gaf één assist, lag aan de basis van een tweede goal en van de acht dribbels die hij ondernam lukten er zeven. Hij was een constante gesel voor de verdediging van Valencia en toonde nog maar eens dat hij van goudwaarde is als hij zich offensief kan uitleven. Atlético won uiteindelijk met 3-2.De prestaties en de regelmaat van Carrasco gaan niet ongemerkt voorbij. Zeker nu de 28-jarige Rode Duivel onlangs zijn lot verbond aan supermakelaar Pini Zahavi, zwellen de geruchten aan over een transfer naar de Premier League. Volgens de Spaanse media kon Carrasco tijdens de afgelopen wintermercato al naar Tottenham of Newcastle, maar gaf hij er de voorkeur aan om bij Atlético te blijven. Hij heeft er nog een contract tot juni 2024 en de opstapclausule is niet gering: 60 miljoen euro.De club wil hem voorlopig ook niet laten gaan, maar in de zomer zal dat misschien anders zijn. De vraag is of Carrasco op enkele maanden voor de start van het WK in Qatar een transfer zal willen riskeren. Bij Atlético is hij zeker van zijn plaats en wordt hij op handen gedragen door de technische staf, de kleedkamer en de supporters.