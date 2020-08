Wordt Yannick Carrasco in Portugal het geheime wapen van Atlético Madrid in de jacht op winst in de Champions League? De voorbije maanden brachten veel hoop. Of hoe plan B plots plan A kan worden.

Het is 1 februari 2020 en in Madrid kijkt iedereen uit naar de stadsderby. Ook Yannick Carrasco (26), de verrassende nieuwkomer bij Atlético. Hij heeft amper één training met zijn nieuwe ploeg in de benen, maar Diego Simeone neemt hem toch op in zijn kern. Wanneer Karim Benzema in de 56e minuut scoort, mag Carrasco zich opwarmen. Negentien minuten voor tijd valt hij in. Iets forceren lukt niet meer.

Carrasco is dé suprise van de slotdagen van de transferperiode. El Cholo wil eigenlijk een 9 en mikt op de komst van de Uruguayaan Edson Cavani. De commissielonen die de entourage van Cavani vraagt, liggen volgens de Madrilenen evenwel te hoog en de deal springt in laatste instantie af. Over naar plan B: Yannick Carrasco. Polyvalent, maar geen 9, wél een winger. Hij wil weg uit China, niet alleen omdat het coronavirus daar alles verlamt, maar ook om sportieve redenen. Met Dalian wordt snel een akkoord rond een uitleenbeurt bereikt. Er is ook een optie tot definitieve aankoop. Dertig miljoen euro wordt gezegd, al zal Atlético dat tot op vandaag officieel niet bevestigen.

Corona als kantelmoment

Het voordeel van Carrasco: hij kent uit een eerdere passage bij Atlético de manier van werken van Simeone. Veel lopen, fysiek genereus zijn en iedereen ten dienste van het resultaat. Ook een ster als Antoine Griezmann moest zich plooien naar het collectief. Toen Carrasco er vertrok - wegvluchtte volgens sommigen - was dat deels om fysieke redenen, maar ook omdat hij het niet kon vinden met wat zwaargewichten in de groep. De namen van Gabi en Godín vielen geregeld. Maar die zijn er inmiddels niet meer.

Tot de coronapause in Spanje, vanaf 7 maart, zien we een bleke Carrasco bij Atlético. Zijn spel steunt op een sterke fysiek en de winterbreak in China heeft voor een grote achterstand gezorgd. Zijn cijfers zijn matig: één basisplaats, wat invalbeurten, en weinig impact op het voetbal. In de beide Europese duels met Liverpool moet hij twee keer toekijken.

Sinds de hervatting van La Liga, half juni, zien we een andere Carrasco. Scherp, sterk, verticaal, mét impact op het spel van Atlético. 'Plan B' heeft heel hard getraind tijdens de pauze en ontwikkelt zich tot plan A.

In Camp Nou komt op dinsdag 30 juni alles samen: met raids op zijn linkerflank brengt hij Barcelona tot wanhoop. De twee strafschoppen die hij uitlokt, beide omgezet door Saúl, leveren Atletico een gelijkspel op. Barça wordt nog wat verder teruggeslagen en mag een titel vergeten. Na afloop van die wedstrijd is Simeone lovend over onze landgenoot: 'De Carrasco van vroeger is aan het terugkomen: beslissend, verticaal, bepalend in het laatste deel van het veld. Daar ben ik heel blij om', laat Simeone noteren.

Tegen Barcelona zagen we nog eens de beste Carrasco

Terug naar China?

Het zijn ook belangrijke weken. Op dezelfde dag loopt immers ook de uitleenbeurt aan Atlético af. Omdat het seizoen niet afgelopen is, verlengt de FIFA wel dat soort contracten. Voor Carrasco goed nieuws: hij kan zijn bazen nog wat meer overtuigen om het geld voor een definitieve transfer op tafel te leggen. Of om een nieuwe uitleenbeurt te bepleiten bij de Chinese eigenaars. Het is dat laatste wat nu al een paar weken ter onderhandeling op tafel ligt. Voorlopig nog zonder akkoord.

In juli trok Carrasco de goeie lijn door: hij bleef beslissend. De uitmatch bij Celta miste hij nog door ziekte, maar tegen Betis en Getafe volgden nog twee assists. Atlético zal uiteindelijk derde eindigen en, mede dankzij Carrasco, sinds dat duel bij Real niet één wedstrijd meer verliezen.

CL-favoriet?

De ambities voor de eindfase van de CL zijn groot. Achttien wedstrijden op rij zonder nederlaag, zeven zeges en vier gelijke spelen sinds de hervatting na corona. De tridente voorin (João Felix, Costa en Morata) is fit. Correa zit net als Llorente in de vorm van zijn leven. Voeg daar op de banda ook nog eens een volledig fitte Carrasco aan toe, die zich op links opnieuw tot titularis opwierp, en Atlético heeft fameuze wapens.

Defensief zit alles snor, al zal dat moeten blijken tegen de snelheid en vitaliteit van Leipzig. Na het vertrek van Juanfran, Filipe Luis, Godín en Lucas werden wat vragen gesteld rond de defensie, maar die zijn inmiddels beantwoord: de nieuwe koppen hebben goed naar Simeone geluisterd en zijn al even onwrikbaar als de oude. Ze schakelden Liverpool uit, toch een machine, en slikten in La Liga slechts 27 goals. Naar Cholonormen uitstekend.

Offensief zit het ook snor. Data wijzen uit dat Atlético tussen minuut 31 en minuut 90, extra tijd inbegrepen, 9 keer scoorde in 27 wedstrijden, 29 procent van het totale aantal gemaakte doelpunten. Van de nieuwe formule met rechtstreekse uitschakeling lijkt de ploeg niet bang te moeten zijn. Finales, want dat zijn het nu stuk voor stuk, lijken op het lijf van Simeone geschreven. Van de vorige tien won hij er zes. Onder meer twee keer die van de Europa League. En in de vier die verloren gingen, onder meer twee finales van de Champions League, haalde Atlético wel twee keer de verlengingen én twee keer de strafschoppen.

