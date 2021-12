Yorbe Vertessen (20) heeft er een boerenjaar opzitten. Hij maakte zijn eerste doelpunt in de Eredivisie, was voor het eerst trefzeker in Europa en veegde ook de nul van de tabellen bij de Jonge Duivels. De volgende stap is een basisplaats bij PSV en wie weet zit er meer in bij de nationale ploeg.

Tik ' U17 quarter-final highlights: Belgium v Spain' in op Google en u zal halfweg het filmpje Yorbe Vertessen een spurtje zien trekken richting een kale man met bril en leren jack die staat te wapperen met de Belgische driekleur. Vertessen had in het Bescot Stadium van de Engelse laagvlieger Walsall net zijn derde doelpunt gemaakt op het EK U17 in 2018 en de man in kwestie is zijn peter. De tiener was toen het speerpunt van een rot getalenteerde spelerskern waar ook Jeremy Doku, Maarten Vandevoordt, Amadou Onana, Nicolas Raskin, Tibo Persyn en Yari Verschaeren deel van uitmaakten en hij zou samen met de Italiaan Edoardo Vergani, die nu anoniem bij Salernitana rondloopt, gedeeld topschutter worden van het tornooi.

Daarna bleef het enkele jaren stil rond Vertessen bij PSV en de nationale ploeg. 'Door blessures heb ik gedurende twee jaar amper gespeeld en daardoor kon ik niet opgeroepen worden', zegt Vertessen. 'De jongens met wie ik de halve finale haalde op het EK U17 heb ik lange tijd niet meer gezien, want ik was toen vooral bezig met mijn revalidatie. Mijn prioriteit was om opnieuw fit te worden. Dat kreeg voorrang en al de rest moest daarvoor wijken.' We zijn ruim drie jaar later en je bent titularis bij de U21 van Jacky Mathijssen. Enkele voetbalanalisten vinden jou zelfs Rode Duivel-materiaal. Besef je dat Roberto Martínez niet naast je zal kunnen kijken mocht je pakweg vijftien goals maken bij PSV? Yorbe Vertessen: 'Als ik dit niveau aanhoud, dan weet ik dat die selectie vanzelf zal komen. Ik moet geduld hebben en blijven doen waar ik goed in ben. Of ik de Jonge Duivels zomaar zou achterlaten? Ik heb veel vrienden in het team, maar je moet eerst aan je eigen carrière denken. Ik kan me niet inbeelden dat een speler zou weigeren om sneller doorgeschoven te worden naar de A-kern. Maar ik zou het even mooi vinden om in 2023 met de U21 naar het EK te gaan.' 2021 was voor jou een jaar om niet te vergeten. Je maakte je eerste doelpunt in de Eredivisie, er was je debuut op het Europese toneel tegen Olympiacos, je maakte je eerste Europese goal, je tekende een nieuw contract tot 2025, je werd opgeroepen voor de U21 en je scoorde ook voor het eerst bij de beloften. Gaat het niet allemaal een beetje te snel? Vertessen: ( denkt na) 'Ik heb twee jaar bijna niets gedaan. Dus voor mij gaat het niet te snel of wat dan ook. Integendeel. Ik moet wat tijd inhalen. Wat komt, komt. Toen ik in december van vorig jaar mijn debuut maakte tegen Utrecht, wist ik niet wat er mij te wachten stond. Ik heb het allemaal op mij laten afkomen en ik heb ervan genoten. En het is gewoon mooi dat het nu zo lekker gaat.' Van jou kan niemand zeggen dat je voor het geld naar het buitenland bent vertrokken, want je kwam al op jonge leeftijd in de jeugdopleiding van PSV terecht. Hoe is PSV jou, een 8-jarig ukje uit Aarschot, op het spoor gekomen? Vertessen: 'Bij Westerlo speelde ik een categorie hoger dan mijn leeftijdsgenoten en via de scouting had PSV dat opgemerkt. Ik werd uitgenodigd om mee te trainen bij jongens die ook ouder waren en na afloop mochten mijn ouders meteen op gesprek gaan om alles af te ronden. De eerste jaren moest ik heen en weer pendelen omdat er geen busje was dat mij naar Eindhoven kon brengen. Ik stapte de auto in en na vijf minuten viel ik als een blok in slaap. Eigenlijk had ik weinig last van die lange autoritten, want ik werd pas wakker wanneer we in Eindhoven aankwamen.' ( lacht) In januari 2019 mocht je voor het eerst mee op oefenkamp met de A-kern van PSV, maar het heeft meer dan twee jaar geduurd voor je aan de aftrap mocht komen in de Eredivisie. Was het voor jou een kwestie van geduldig blijven? Vertessen: 'Geduldig zijn en hard blijven werken. Blessures hebben mij in het verleden de das omgedaan. Dat is toch de rode draad in mijn carrière tot nu toe. Ik heb veel dokters geraadpleegd, maar ik heb nooit uitsluitsel gekregen over wat er precies aan de hand was. Volgens mij ging het zo: ik zat volop in mijn groeispurt en mijn spieren konden in die periode mijn explosiviteit niet aan. Ik speelde een paar wedstrijden en na enkele weken trainen liep ik opnieuw een scheurtje op. Dat was op mentaal vlak heel moeilijk en na een tijdje begon ik aan mezelf te twijfelen. Maar opgeven was geen optie. Ik wist dat het met mijn kwaliteiten zou lukken bij PSV.' Op 2 december 2019 postte je deze boodschap op Instagram: 'Beauty begins the moment you decide to be yourself.' Zat er een speciale betekenis achter? Vertessen: 'Ik heb dat bericht gepubliceerd in een periode waarin ik het een beetje moeilijk had... Kijk: fit blijven is voor mij het belangrijkste. Mijn hamstrings zullen altijd een aandachtspunt zijn. Ik moet aan pre-activation doen, stretchen en ik moet ervoor zorgen dat mijn rug, heup en enkels loszitten voor een match. En ik doe een beroep op een mental coach wanneer ik voel dat ik het echt nodig heb.' Je bent samen met Jordan Teze, Noni Madueke, Cody Gakpo en Armando Obispo doorgestroomd vanuit de jeugdopleiding van PSV. Bij je contractverlenging in mei van dit jaar noemde de technisch directeur jou een voorbeeld voor de jongeren van de PSV Academy. Een mooier compliment kan je toch niet krijgen? Vertessen: 'Het is altijd mijn doel geweest om eerst bij PSV door te breken en het zegt wel iets dat ik de enige ben van mijn lichting die in de A-kern zit. Nu moet ik de volgende stap zetten, maar ik besef dat dit een soort overgangsseizoen is voor mij. Ik zit nog niet tegen een basisplaats aan en ik probeer dus elke minuut die ik op het veld sta zo goed mogelijk te benutten. 'Ik moet zeggen dat ik al een paar keer tegen een teleurstelling ben aangelopen dit seizoen. Er waren momenten dat ik dacht: nu zou ik wel eens kunnen starten. Maar telkens ging het niet door... Ik moet de positieve lijn doortrekken en dan zullen die basisplaatsen wel komen.' Donyell Malen is vertrokken maar jij moet dit seizoen de concurrentie aangaan met Eran Zahavi, Cody Gakpo, Noni Madueke, Bruma, Carlos Vinicius en Ritsu Doan. Waar sta jij nu in de hiërarchie? Vertessen: 'Ondanks de concurrentie ben ik meestal de eerste of tweede invaller. Ik ga ervan uit dat ik elke wedstrijd mijn minuten krijg en ik bereid mij daar ook op voor. Ik word meestal uitgespeeld als een soort tien of valse spits in een 4-2-2-2 en dat zijn de posities waar ik verder zal doorgroeien bij PSV. Maar van opleiding ben ik een centrumspits - de basisprincipes ben ik uiteraard niet verleerd - en het kan alleen maar in mijn voordeel uitdraaien dat ik op verschillende posities kan spelen.'