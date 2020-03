Sport/Voetbalmagazine sprak met Youri Tielemans, vaandeldrager van de nieuwe generatie Rode Duivels. Over de toekomst van onze nationale ploeg, zijn snelle ontwikkeling en de lessen van zijn periode bij AS Monaco.

Youri Tielemans over...

... zijn toekomst bij de Rode Duivels:

'Mijn prestaties bij de nationale ploeg sinds het WK hebben ervoor gezorgd dat mijn rol binnen de groep geëvolueerd is. Ik ben niet meer de jongere die in alle stilte in mei 2015 werd opgeroepen voor een stage met de Rode Duivels van Marc Wilmots. Ik ben het gewend om de rol van leider op te nemen, al van toen ik kind was, in alle leeftijdscategorieën die ik sinds mijn komst naar Anderlecht doorlopen heb. En ook vandaag de dag, wanneer er een nieuweling bij de Rode Duivels komt, probeer ik die altijd zo snel mogelijk op zijn gemak te stellen. Maar ik ben natuurlijk niet de enige die dat doet - wat veel zegt over de positieve ingesteldheid van deze groep.

'En ik ga je meteen geruststellen: ik heb niet het gevoel dat deze generatie er van vandaag op morgen mee gaat ophouden! Er is tenslotte een behoorlijk leeftijdsverschil tussen een Vincent Kompany en een Romelu Lukaku of een Thibaut Courtois. Dus denk ik dat ik nog wel wat tijd heb vooraleer ik het leiderschap van deze groep moet opnemen. Ook al klopt het dat ik voor mijn leeftijd al heel wat meegemaakt heb de laatste jaren. Het feit dat ik in drie verschillende competities gespeeld heb, mijn snelle doorbraak...'

... zijn vroege doorbraak als profspeler:

'Ik heb het geluk gehad dat ik heel goed beschermd werd door mijn entourage, door mijn ouders. Ze hebben dat goed gedaan, daar valt niks op aan te merken. Want te veel in de spotlights staan, kan alles bederven. Dat is voor niemand goed. Al wat ik wilde, was voetbal spelen. Ik werkte mijn wedstrijden af en ik hoorde niet wie er wat over mij vertelde. Als je het voetbal van binnenuit bekijkt, is het moeilijk om dat te beseffen, je realiseert je niet welke kans je krijgt. Het is pas nadien, wanneer ik het parcours van sommige anderen bekeek en dat met het mijne vergeleek, dat ik begreep dat niks toevallig gebeurt. Het is omdat ik goed beschermd geweest ben in mijn jonge jaren dat ik nu sta waar ik sta.'

... zijn mindere periode in Monaco:

'Natuurlijk drongen er een aantal zaken tot me door toen ik naar Monaco ging. Om te beginnen leerde ik daar een wereld kennen waarin ik niet altijd in het centrum van de belangstelling stond. Maar ik wist dat dat zou komen. Zoals het feit dat ik me een ander voetbal eigen moest maken, een andere mentaliteit, een andere manier van denken. Dat is een leerschool, daar moet je door, maar ik was daarop voorbereid. En ik ga je iets vertellen: ik ben blij dat ik dat daar gedaan heb. Ik heb geen enkele spijt. Integendeel, het heeft me een dienst bewezen. Ik heb in Monaco een mentaliteit ontwikkeld die me nu nog altijd helpt.'

Lees het volledige interview met Youri Tielemans in onze Plus-zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 18 maart.

