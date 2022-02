Het heeft er alle schijn van dat de 24-jarige Rode Duivel aan zijn laatste seizoen bij The Foxes bezig is. De vraag is alleen: waarnaartoe?

Leicester City is een ploeg die er de laatste jaren een uitstekende transferpolitiek op nahoudt. De intentie is altijd geweest om jonge parels te gaan opvissen op plaatsen waar de concurrentie zijn hengels niet uitgooit, hen te laten doorgroeien en dan op het juiste moment te verkopen. Die buitenlandse talenten worden aangevuld met homegrown players, zoals nu Kiernan Dewsbury-Hall en Harvey Barnes.

...

Leicester City is een ploeg die er de laatste jaren een uitstekende transferpolitiek op nahoudt. De intentie is altijd geweest om jonge parels te gaan opvissen op plaatsen waar de concurrentie zijn hengels niet uitgooit, hen te laten doorgroeien en dan op het juiste moment te verkopen. Die buitenlandse talenten worden aangevuld met homegrown players, zoals nu Kiernan Dewsbury-Hall en Harvey Barnes.De club heeft er ook een gewoonte van gemaakt om nooit zotte dingen te doen op de transfermarkt. Er wordt pas ingekocht als er eerst verkocht is. Zo was het dankzij de transfer van Ben Chilwell voor 50 miljoen euro in de zomer van 2020 dat onder meer Timothy Castagne (20 miljoen euro) aangetrokken kon worden.Hetzelfde scenario tijdens de mercato van 2019 toen de schatkist goed gespijsd werd met de verkoop van Harry Maguire (87 miljoen euro) en van de weeromstuit Youri Tielemans weggeplukt werd bij Monaco voor 45 miljoen euro. Een jaar eerder vertrok eerst Riyad Mahrez (67,8 miljoen euro) alvorens James Maddison en Ricardo Pereira in het King Power Stadium belandden.Opvallend dus: elke zomer vertrok er één sleutelspeler voor héél veel geld. Alleen: afgelopen zomer gebeurde dat niet, maar haalde Leicester City toch serieus uit op de transfermarkt. Aan Patson Daka, Boubakary Soumaré en Jannik Vestergaard spendeerde het in totaal meer dan 65 miljoen euro. Voorlopig resultaat: een povere elfde plaats in het klassement.Een en ander verhoogt de druk op de komende transferzomer. Het is nu al duidelijk dat er weer één sleutelspeler (of zelfs meerdere) de club zal verlaten. En alles wijst erop dat dat Youri Tielemans is. Volgens The Athletic heeft onze landgenoot intern al te kennen gegeven dat hij wil beschikken. 'Daar weet ik niets van', zei coach Brendan Rodgers onlangs. 'De club zou me dat gezegd hebben als dat het geval was. Voor mij is er niks veranderd. Dat is iets tussen de makelaar en de club.'Bij Peter Smeets, die Tielemans vertegenwoordigt, ving The Athletic ook al bot: 'Er is geen verandering. Youri heeft veel respect voor de club, de fans, de trainer en zijn ploegmaats, maar hij moet ook aan zijn carrière denken. Hij is nu alleen gefocust op het seizoen en op zijn best doen voor Leicester.'Feit is dat er al een jaar een nieuw contractvoorstel op tafel ligt, maar de Rode Duivel heeft daar nog steeds zijn krabbel niet onder gezet. Zijn huidige verbintenis loopt af in de zomer van 2023, dus als de de club nog geld van hem wil maken, dan moet het deze zomer gebeuren.Youri Tielemans, die in mei 25 jaar wordt, is klaar voor een volgende stap. In bijna drie seizoenen bij Leicester City won hij de FA Cup en eindigde hij met The Foxes twee keer mooi vijfde in de Premier League. Net niet goed genoeg voor Champions Leaguevoetbal dus. De middenvelder, die bij de Rode Duivels omringd wordt door spelers die bij betere clubs voetballen en elk jaar deelnemen aan het kampioenenbal, is Leicester City stilaan ontgroeid.'Met het einde van zijn contract in zicht ben ik er zeker van dat andere teams hem aan het bekijken zijn', zei Rodgers vorige week. 'Mensen vragen weleens of wij dit soort spelers voor zes of zeven jaar kunnen houden, maar de realiteit zegt ons dat als een speler het erg goed doet bij Leicester, hij misschien wel wil vertrekken naar een andere club.' Een duidelijke referentie naar wat er eerder gebeurde met onder meer Mahrez, Maguire en Chilwell.Hier en daar werd gesuggereerd dat er tussen Rodgers en Tielemans een kink in de kabel gekomen zou zijn. Na zijn belabberde prestatie en vervanging in de FA Cup tegen Nottingham Forest (4-1-verlies) eerder deze maand, startte Tielemans tegen Liverpool verrassend op de bank. Zit de Belg met zijn hoofd al ergens anders, vroegen Engelse media zich af.Maar volgens het doorgaans goed geïnformeerde The Athletic is er geen sprake van een vertrouwensbreuk tussen de trainer en zijn verlengstuk op het veld. Tielemans stond afgelopen zondag tegen West Ham overigens weer gewoon in de basis.Het lijkt er niet op dat onze landgenoot een vertrek komende zomer wil forceren, maar als er een interessante club komt aankloppen, zal hij het aanbod zeker overwegen. De middenvelder werd eerder al gelinkt aan Arsenal en Manchester United, maar dat draaide uiteindelijk op niets uit. De berichten dat ook Liverpool geïnteresseerd was, bleken volgens The Athletic niet te kloppen. Clubs worden mogelijk ook afgeschrikt door de hoge vraagprijs van Leicester: rond de 48 miljoen euro. Wachten ze nog een jaartje, dan is hij gratis op te halen.