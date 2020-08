Nog nooit trainde Andrea Pirlo een ploeg. Toch wordt van hem verwacht dat hij van Juventus komend seizoen weer een Europese topclub maakt.

Wordt Andrea Pirlo de nieuwe Zinédine Zidane? Het is wat veel Juventusfans hopen, maar voor hij successen vierde als trainer van Real had de Fransman wel al wat trainerservaring, als coach van het tweede team van Real, dat ook in het profvoetbal uitkomt. Dat is het traject dat voorzitter Andrea Agnelli ook voor ogen had toen hij op 30 juli Andrea Pirlo voorstelde als nieuwe trainer van de U23 van Juventus, die in de Italiaanse derde klasse spelen.

Nu slaat Pirlo die stap noodgedwongen over. Dat houdt risico's in. Hij treft straks bij Juve spelers met wie hij zelf nog voetbalde: tweede doelman Gianluigi Buffon en de verdedigers Giorgio Chiellini en Leonardo Bonucci. Dat kan een voordeel maar ook een nadeel zijn.

Pirlo heeft tijd nodig om stappen te zetten, maar die tijd krijgt hij niet. Van een overgangsseizoen kan bij een club als Juventus geen sprake zijn. Mocht dat toch aan de orde zijn, dan zou dat een streep door de rekening van Cristiano Ronaldo zijn. Die kwam twee jaar geleden van Spanje naar Italië om records te breken, om kampioen te worden in nog een ander toonaangevend voetballand (missie volbracht) én om Juventus aan de Champions League te helpen, een prijs waar het sinds 1996 op wacht.

Dat dat twee jaar na elkaar niet lukte, is een opdoffer voor CR7, bij wie de tijd in zijn nadeel speelt. Als hij nog eens zijn geliefde trofee wil binnenhalen, heeft hij daar op zijn 35e nog hooguit één of twee kansen voor. Dat valt niet te rijmen met een eventuele wederopbouw en verjonging van dat team. In de marge zou namens PSG sportief directeur Leonardo al contact genomen hebben met Ronaldo's manager Jorge Mendes betreffende de vraag of een overgang naar de Franse topclub bespreekbaar is. Het loon van CR7 (31 miljoen euro per jaar) zou alvast geen probleem zijn.

De Pirlo van Pirlo

Als hij blijft, wil de Portugese topspeler wel garanties dat hij straks in een beter team voetbalt dan het afgelopen seizoen. Vooral op het middenveld is een remake nodig. Dat leidde al tot de vraag: wie wordt 'de nieuwe Pirlo' van Pirlo? Zo'n type speler als hijzelf was, is wat hij nu als hoofdtrainer nodig heeft. Maurizio Sarri was op die positie niet tevreden over Miralem Pjanic, die waarschijnlijk naar Barcelona gaat. In ruil komt de 24-jarige Braziliaan Arthur naar Turijn, goed voor 24 wedstrijden afgelopen seizoen in La Liga. Maar of Arthur die positie kan invullen, is zeer de vraag.

Dé kandidaat die het best bij het profiel van Pirlo aansluit, is het 20-jarige Italiaanse toptalent Sandro Tonali. Die was al volwaardig A-internationaal toen zijn ploeg, Brescia, nog in tweede klasse speelde. Leuk detail: Brescia is ook de club waar de jonge Pirlo zijn eerste stappen in het profvoetbal zette.

Brescia degradeert nu weer naar tweede, maar eigenaar Massimo Cellino beloofde zijn goudhaantje dat hij weg mag. Tenminste: aan wie de juiste prijs betaalt. Die zou tussen 40 en 50 miljoen liggen. Tot nu leek Inter in polepositie te liggen, maar Juventus kan zich daar nog tussen wringen. Tonali is een rechtsvoetige allroundmiddenvelder die goed het spel leest, een goeie lange pass heeft en op alle posities centraal kan uitgespeeld worden.

Intussen vertrok de Franse middenvelder Blaise Matuidi naar Miami in de MLS. Matthijs de Ligt wordt dan weer geopereerd en zal drie maanden onbeschikbaar zijn.

