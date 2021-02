De twee Colombiaanse spitsen zijn in bloedvorm en willen tegen Real Madrid geschiedenis schrijven in de Champions League.

Atalanta dendert weer als een trein door de Serie A. Na 23 speeldagen staat het op een vijfde plek, op amper twee punten van nummer drie Juventus. Ook in de Coppa Italia is het uitstekend bezig, want La Dea staat in de finale tegen de Oude Dame. En woensdagavond knokt het tegen Real Madrid om een plaats in de kwartfinale van de Champions League, waar het vorig jaar in een spectaculaire wedstrijd werd uitgeschakeld door PSG.

...

Atalanta dendert weer als een trein door de Serie A. Na 23 speeldagen staat het op een vijfde plek, op amper twee punten van nummer drie Juventus. Ook in de Coppa Italia is het uitstekend bezig, want La Dea staat in de finale tegen de Oude Dame. En woensdagavond knokt het tegen Real Madrid om een plaats in de kwartfinale van de Champions League, waar het vorig jaar in een spectaculaire wedstrijd werd uitgeschakeld door PSG.Afgelopen weekend liet het nog eens zien wat voor een doelpuntenmachine de club uit Bergamo is. Atalanta won zondag overtuigend van Napoli met 4-2. Dé spelers van de match waren zonder twijfel Duván Zapata en Luis Muriel, het Colombiaanse spitsenduo. Beiden zorgden voor een goal en assist.Al het hele seizoen zijn de twee 29-jarigen de speerpunten van Atalanta. Zapata scoorde in 23 wedstrijden al 9 keer en gaf 5 assists. Muriel doet beter met 14 goals en 4 assists... en dat als invaller. De kleine Colombiaan stond namelijk nog maar 8 keer in de basis, maar is wel topschutter van La Dea. Een 'supersub' als het ware, want ook vorig seizoen kwam Muriel maar aan 10 basisplaatsen en was hij met 18 goals opnieuw de topschutter van de ploeg.Zapata, zijn lange collega in de spits, is de vaste basisspeler van trainer Gian Piero Gasperini. Voor hem was de wedstrijd tegen Napoli ook nog eens extra bijzonder, want met zijn 60ste goal in 113 wedstrijden werd Zapata de buitenlandse topschutter aller tijden van Atalanta. In de algemene stand staat hij op een tweede plek, na legende Cristiano Doni die er 112 maakte. De bonkige Colombiaan was vorige zomer trouwens erg gewild op de transfermarkt, maar Atalanta heeft een mooi spaarcentje verzameld en moet niet per se zijn beste spelers verkopen om winst te kunnen maken. De club uit Bergamo plakte een prijs van 80 miljoen op Zapata's hoofd. Een bedrag dat geen enkele topclub op tafel kon leggen.De Colombianen van Atalanta zijn evenwel niet het beste spitsenduo van Italië. Met 23 stuks samengeteld staan ze achter Cristiano Ronaldo en Federico Chiesa (24) en Romelu Lukaku en Lautaro Martínez (30). Maar toch erg sterk voor twee spelers die eigenlijk pas op latere leeftijd echt doorbraken. Zapata stak de Atlantische Oceaan over om bij Napoli te spelen, maar werd daar al na één seizoen uitgeleend aan Udinese, Sampdoria en Atalanta, waar hij in 2019 definitief tekende. Muriel maakte ook meteen de overstap naar de Laars vanuit Colombia. Hij kwam aan bij Udinese en werd uitgeleend aan Sampdoria, waar hij een eerste keer in de kijker kwam te staan. Na een avontuur bij Sevilla en een uitleenbeurt aan Fiorentina, belandde ook Muriel uiteindelijk in het noorden van Italië. De cijfers van Zapata en Muriel zullen ook Real Madrid, de tegenstander in de 1/8 finales van de Champions League, opgevallen zijn. Na de zege tegen Napoli keek Muriel al uit naar het tweeluik met de Koninklijke: 'We halen een erg hoog niveau. Als we dat kunnen aanhouden, zal het erg moeilijk worden voor Real Madrid om ons te verslaan.'Als een van beide Colombiaanse spitsen een goaltje weet te maken tegen Thibaut Courtois en consorten, dan zet die zich ook nog eens in een illuster rijtje van bekende landgenoten. Nog maar zes Colombianen wisten namelijk de netten te doen trillen tegen de Koninklijke. Radamel Falcao deed dat tweemaal in zijn jaren bij Atlético Madrid, Carlos Bacca deed dat nog eens over met Villarreal en Sevilla en James Rodriguez scoorde dan weer als Realhuurling in de Champions League van 2018 voor Bayern. En dan heb je ook nog drie minder bekende Colombianen met Roger Martínez die zijn enige goal in Spanje ooit tegen Real Madrid maakte, Humberto Osorio Botella deed dat met Valladolid in 2014 en Jaun Camilo Hernández, tot slot, scoorde als laatste Colombiaan tegen Real met Huesca in 2019.Zo kunnen Zapata en Muriel woensdagavond wat Colombiaanse en internationale geschiedenis schrijven, want een tweede opeenvolgende kwartfinale behalen met Atalanta zou een ongezien huzarenstukje zijn.