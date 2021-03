'Ze hebben hem gedood': Argentijnse fans eisen in protestmars opheldering over dood Maradona

Fans van Diego Maradona hebben in Argentinië betoogd voor opheldering over hoe de voetballegende om het leven is gekomen. Daarbij scandeerden ze: 'Hij is niet gestorven, ze hebben hem gedood'.

Aan de protestmars voor gerechtigheid namen Maradona's voormalige echtgenote Claudia Villafañe (midden) en zijn dochters Dalma (1e v. links) en Gianinna (2e v. links) deel. © Belga Image