Op 30 juni zal Divock Origi een vrije speler zijn. Kan hij zich op zijn 27e elders nog eens heruitvinden?

Op het einde van dit seizoen komt er een einde aan het contract van Divock Origi bij Liverpool. Hij had acht jaar een verbintenis bij The Reds, maar werd in het eerste seizoen nog uitgeleend aan zijn vorige club Lille OSC (2014/15). In het seizoen 2017/18 speelde hij ook nog op huurbasis voor VfL Wolfsburg.

Een onbetwiste basisspeler werd Origi bij Liverpool nooit. Kan hij dat bij een andere werkgever wél? Kan hij ervoor zorgen dat zijn 'momenten van sportieve excellentie' - zoals Daniel Goleman, professor in Harvard, ze noemt - langer blijven duren.

In zijn boek, dat hij aan emotionele intelligentie wijdde, omschrijft Goleman de optimale prestatiezone als 'een psychologisch fluïde toestand waarin momenten van sportieve excellentie geen enkele inspanning meer vergen'. Daaruit vloeit een toestand voort van 'geniale creativiteit' en 'succes dat de eigen limieten overstijgt'.

Geen extrinsieke motivatie

Voor Xavier De Longueville, een psychiater aan het UZ Saint-Luc die gespecialiseerd is in sportpsychologie, heeft Divock Origi moeite om die fameuze zone van Goleman te bereiken omdat hij bijna geen 'extrinsieke motivatie' heeft.

'Er zijn twee types waarmee ik dat kan uitleggen,' zegt De Longueville in Sport/Voetbalmagazine, 'Cristiano Ronaldo en Eden Hazard. De eerste kan zichzelf in alle omstandigheden overstijgen omdat hij op zoek is naar erkenning, terwijl de tweede zich in een grootse sfeer moet kunnen onderdompelen om zijn niveau op te krikken omdat hij alleen gedreven wordt door het plezier dat hij aan het voetbal beleeft.'

Dat zou volgens De Longueville ook kunnen verklaren waarom een speler met de capaciteiten van Origi zichzelf kan overstijgen in de laatste minuten van een beslissende WK-match, maar evengoed compleet de mist kan ingaan tegen San Marino.

'Iemand die zo'n sfeer nodig heeft, kan zichzelf moeilijk motiveren', aldus de specialist. 'Zelfs als hij bijgestaan wordt door de beste psycholoog ter wereld zal een speler als Origi altijd moeite blijven hebben om zichzelf op te peppen voor een wedstrijd in oktober tegen Burnley. Want hij ziet geen reden om daar iets bijzonders van te maken. Dergelijke spelers zijn op hun best als ze plezier kunnen maken en niet als ze zich week na week moeten overtreffen.'

