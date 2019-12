Napoli heeft dinsdagavond nog haar coach Carlo Ancelotti ontslagen. De 4-0 overwinning tegen KRC Genk bleek niet voldoende om aan te blijven bij de club in crisis.

In de Serie A is de Italiaanse vicekampioen na een reeks van zeven wedstrijden zonder zege naar de zevende plaats weggezakt, op zeventien punten van leider Inter Milaan. Bovendien waren er de jongste weken strubbelingen met de flamboyante voorzitter Aurelio De Laurentiis.

Kort na de overwinning tegen Genk toonde Ancelotti zich nog strijdbaar. 'Ik heb nog nooit in mijn carrière zelf ontslag genomen en dat zal ik ook nooit doen', benadrukte hij. Zo'n drie uur later volgde de clubmededeling van Napels: 'Napoli heeft besloten om de benoeming van de heer Carlo Ancelotti als coach van het eerste elftal stop te zetten. Dat gebeurde in alle vriendschap, achting en werdzijds respect tusen de club, zijn voorzitter en de trainer.'

De succescoach stond sinds juni 2018 aan het roer bij Napels. Hij tekende destijds een contract voor drie jaar. Eerder was de 60-jarige voormalige Italiaanse international bij Parma, Juventus, AC Milan, Chelsea, PSG, Real Madrid en Bayern München aan de slag. Met Milan won hij twee keer de Champions League (2003 en 2007), met Real Madrid deed hij dat nog eens over (2014). Met beide ploegen won hij ook het WK voor clubs.

Een opvolger voor Ancelotti is er nog niet, al meent de Italiaanse pers wel te weten dat De Laurentiis al een akkoord sloot met de 41-jarige Italiaan Gennaro Gattuso, die na het vorige seizoen zelf opstapte bij AC Milaan.