Vlak voor de wedstrijd in de Afrika Cup tussen Kameroen en de Comoren zijn minstens zes mensen om het leven gekomen bij een stormloop. Dat hebben plaatselijke autoriteiten bekendgemaakt.

Een grote mensenmassa probeerde voor de wedstrijd toegang te krijgen tot het Olembe Stadium in hoofdstad Yaoundé om het gastland te zien spelen. Daardoor is paniek uitgebroken en zijn minstens zes mensen omgekomen. Volgens de autoriteiten kan het dodental nog oplopen, aangezien er sprake is van een groot aantal gewonden. Volgens eerste tellingen hadden er zowat 50.000 mensen proberen de wedstrijd bij te wonen. Het stadion heeft een capaciteit van 60.000 toeschouwers, maar omwille van de covid-beperkingen mocht het maar voor 80 procent worden gevuld.

De wedstrijd ging door en werd door Kameroen gewonnen.

