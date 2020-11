Bij Standard Luik hebben in aanloop naar het Europa League-duel op bezoek bij het Poolse Lech Poznan van donderdagavond op de derde speeldag in groep D zes spelers positief getest op het coronavirus.

Zij reizen woensdag dan ook niet mee af naar Polen, zo maakte Standard dinsdag bekend. Het gaat om Collins Fai, Konstantinos Laifis, Damjan Pavlovic, Eden Shamir, Moussa Sissako en Abdoul Fessal Tapsoba. De laatste vier testten eerder al positief op het longvirus. Voor verdedigers Fai en Laifis was het de eerste positieve test.

De Rouches dreigen zo achterin stevig in de problemen te komen, want eerder zagen ze aanvoerder Zinho Vanheusden tegen KV Oostende uitvallen met een zware knieblessure. De kersverse Rode Duivel zal zo'n zes maanden aan de kant staan.

Voor Standard is het donderdagavond al de wedstrijd van alles of niets in Polen. Na twee speeldagen staan de Rouches immers nog steeds met nul punten, na kansloze nederlagen tegen Rangers en Benfica. Ook tegenstander Poznan, in de voorronde nog te sterk voor Charleroi, is nog puntenloos.

