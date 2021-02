Bayern München is erin geslaagd om op 1 jaar tijd zes trofeeën te winnen. Het won in de finale van het WK voor Clubs met 1-0 van het Mexicaanse Tigres.

Nauwelijks zeventien minuten was er gespeeld toen Joshua Kimmich er met een afstandsschot 1-0 van leek te maken. Topschutter Robert Lewandowski stond echter buitenspel in de baan van de bal en dus ging het Duitse feestje niet door. Het was het hoogtepunt in een tergend trage eerste helft.

In het begin van de tweede helft was het dan toch raak voor de Rekordmeister, al hing er ook aan deze treffer een buitenspelgeurtje. De VAR deed er dan ook minuten over om het doelpunt goed te keuren. Lewandowski zat sneller op de bal dan Tigres-doelman Guzman, waarna het leer voor de voeten van Benjamin Pavard viel. De Franse wereldkampioen aarzelde niet en trapte de winnende treffer in doel.

Voor Bayern bleek dat voldoende om na 2013 voor de tweede keer de beste club ter wereld te worden. In 1976 en 2001 wonnen ze wel al de Intercontinental Cup. De Rekordmeister pakte zo zijn zesde trofee op rij, na de Duitse titel, beker, supercup, Champions League en Europese Supercup, kortom alles wat er te winnen valt in het voetbal. Daarmee evenaren ze het FC Barcelona van Pep Guardiola en Lionel Messi, dat dezelfde reeks twaalf jaar geleden al lukte. Ook dit seizoen is Bayern nog op alle fronten actief.

Op de erelijst volgt Bayern het Engelse Liverpool op. Tigres staat nog niet op het palmares. Het is al van 2012 geleden, toen de Brazilianen van Corinthians het haalden van Chelsea, dat de winnende club van buiten Europa komt.

Nauwelijks zeventien minuten was er gespeeld toen Joshua Kimmich er met een afstandsschot 1-0 van leek te maken. Topschutter Robert Lewandowski stond echter buitenspel in de baan van de bal en dus ging het Duitse feestje niet door. Het was het hoogtepunt in een tergend trage eerste helft. In het begin van de tweede helft was het dan toch raak voor de Rekordmeister, al hing er ook aan deze treffer een buitenspelgeurtje. De VAR deed er dan ook minuten over om het doelpunt goed te keuren. Lewandowski zat sneller op de bal dan Tigres-doelman Guzman, waarna het leer voor de voeten van Benjamin Pavard viel. De Franse wereldkampioen aarzelde niet en trapte de winnende treffer in doel. Voor Bayern bleek dat voldoende om na 2013 voor de tweede keer de beste club ter wereld te worden. In 1976 en 2001 wonnen ze wel al de Intercontinental Cup. De Rekordmeister pakte zo zijn zesde trofee op rij, na de Duitse titel, beker, supercup, Champions League en Europese Supercup, kortom alles wat er te winnen valt in het voetbal. Daarmee evenaren ze het FC Barcelona van Pep Guardiola en Lionel Messi, dat dezelfde reeks twaalf jaar geleden al lukte. Ook dit seizoen is Bayern nog op alle fronten actief. Op de erelijst volgt Bayern het Engelse Liverpool op. Tigres staat nog niet op het palmares. Het is al van 2012 geleden, toen de Brazilianen van Corinthians het haalden van Chelsea, dat de winnende club van buiten Europa komt.