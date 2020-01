De 25-jarige rechtsachter hoopt in de halve finales van de Franse ligabeker met Reims tegen PSG zijn aura van onoverwinnelijkheid te behouden.

Over Thomas Foket hoor je niet zoveel. Dat is zelfs iets waar je hem aan herkent. Toen hij in de laatste uren van de zomerse transferperiode in 2018 van Gent naar de Champagnestreek trok, naar een anonieme club uit de Ligue 1, leek de Dilbekenaar voorbestemd voor de vergetelheid. Maar kijk: bij Stade Reims is Foket de voorbije achttien maanden op zijn positie uitgegroeid tot een referentie in Frankrijk. De hartproblemen, die zijn carrière in de zomer van 2017 even on hold hadden gezet en een transfer naar Lombardije hadden doen afspringen, lijken nu wel heel ver weg. Atalanta Bergamo geloofde toen niet in zijn comeback en ging vol voor Timothy Castagne. Sindsdien doet de speler, die door Fred Vanderbiest bij Oostende werd ontdekt, zijn best om het lot te keren. In alle luwte. Dat lukt aardig dit seizoen: in alle competities samen miste Foket nog geen minuut. Ook vorig jaar moest hij maar twee competitiematchen laten schieten. Wel telkens tegen PSG, alsof het brave jongetje geen dessert krijgt. Dat veranderde gelukkig dit seizoen. De ex-Gentenaar stelde zich niet tevreden met het muilkorven van de Braziliaanse vedette Neymar in het Parc des Princes, maar zorgde ook voor een assist. Reims won overtuigend met 0-2. Het was een onverwacht succes maar ook een bevestiging. Stade de Reims had immers na twintig speeldagen de beste verdediging van de Ligue 1 (13 goals tegen, eentje minder dan PSG). Foket is daarin een certitude. Hoewel hij zelden beslissend is, kiest hij goed zijn momenten. Hij weet dat het op zes maanden van het EK stilaan tijd is om de neus aan het venster te steken. Mocht zijn concurrenten Thomas Meunier en Castagne iets overkomen, solliciteert Foket naar een plaats als eerste vervanger. Een ondankbare positie, maar men weet dat zijn profiel geapprecieerd werd door Roberto Martínez. Rendez-vous dus vanavond om 21 uur in het Auguste-Delaunestadion.