Zeven clubs uit de Italiaanse Serie A hebben per brief het ontslag geëist van Lega Serie A-voorzitter Paolo Dal Pino, zo bevestigde de voetballiga donderdag eerdere berichtgeving in Italiaanse media.

Het gaat onder meer om de topclubs Lazio, Napoli, landskampioen Juventus en huidig leider Inter. Zij zijn ontevreden met Dal Pino's beleid en meer bepaald met betrekking tot de verkoop van de Italiaanse televisierechten.

In oktober vorig jaar werden er gesprekken opgestart om de Italiaanse uitzendrechten onder te brengen in een op te richten mediabedrijf en daarvan een aandeel van tien procent ter waarde van 1,65 miljard euro te verkopen aan een consortium met daarin CVC Capital Partners, Advent International en het Italiaanse investeringsfonds FSI. De bedoeling was om meer inkomsten te genereren voor de clubs na jaren van rode cijfers in de Serie A, die ook nog eens zwaar getroffen werd door het coronavirus.

Er waren ook echter heel wat voorwaarden aan verbonden en in februari liep de deal op de klippen, tot onvrede van Dal Pino. De Lega Serie A-voorzitter zou volgens de clubs daarop te lang getalmd hebben om de belangrijkste twee loten in de tender te verkopen aan streamingplatform DAZN, wat nefaste gevolgen had voor de prijs. Pas eind maart werd er daarover een akkoord gevonden, voor een bedrag van 840 miljoen euro per jaar. Het derde lot moet nog verkocht worden en dat moet minstens 133 miljoen euro opbrengen, anders dreigt het totaalbedrag lager te liggen dan de 973 miljoen euro die Sky momenteel jaarlijks voor de uitzendrechten betaalt.

