Lionel Messi heeft maandag op het voetbalgala van France Football in Parijs een zevende Gouden Bal in ontvangst mogen nemen. Met zes stuks was de Argentijnse sterspeler van Paris Saint-Germain al recordhouder. Deze keer bleef hij de Pool Robert Lewandowski (Bayern München) en de Italiaan Jorginho (Chelsea) voor. Kevin De Bruyne (Manchester City) was met een achtste plaats beste Belg.

De Fransen Karim Benzema (Real Madrid) en N'Golo Kanté (Chelsea) maakten de top vijf compleet. De Portugees Cristiano Ronaldo (Manchester United), in het bezit van vijf Gouden Ballen, eindigde daar net buiten.

Sinds 2008 ging de Ballon d'Or bijna telkens naar Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021) of Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016, 2017). De Kroaat Luka Modric (2018) is de vreemde eend in de bijt.

Kevin De Bruyne (Manchester City) was met een achtste plaats beste Belg, Romelu Lukaku (Chelsea) strandde op de twaalfde plaats.

Rumoerig jaar

Messi beleefde een erg rumoerig jaar. Bij zijn grote liefde Barcelona maakte hij onder trainer Ronald Koeman een moeizaam seizoen door. Met het winnen van de Copa América vierde de 34-jarige Argentijn afgelopen zomer toch nog een grote triomf. Het was zijn eerste grote prijs met de A-ploeg van Argentinië.

Na de winst van de Copa América werd stilaan duidelijk dat een vertrek bij 'zijn' Barcelona onvermijdelijk was. Door een enorme schuldenlast kon de Spaanse grootmacht hem niet meer betalen. Tijdens een emotionele persconferentie nam hij afscheid in Camp Nou. Kort daarna tekende Messi een contract bij Paris Saint-Germain. Hij heeft in de Parijse hoofdstad echter nog wat moeite om zijn draai te vinden.

'Het is ongelooflijk dat ik hier weer sta', bekende Messi. 'Ik weet niet hoelang ik dit niveau nog kan volhouden, maar hoop dat het nog een tijdje doorgaat, want ik amuseer me nog altijd enorm. Ik heb altijd wel een beetje gedacht dat het ooit voorbij zal zijn. Maar ik ben heel blij dat het succes nog altijd voortduurt. Deze trofee geeft me ook weer energie om met Paris Saint-Germain nieuwe doelen na te jagen. Met het winnen van de Copa América heb ik een droom gerealiseerd die ik al zo lang najoeg. Wellicht heeft dat wel de doorslag gegeven bij deze verkiezing. Ik wil deze prijs dan ook opdragen aan mijn teamgenoten in het Agentijnse elftal.'

Troostende woorden

Messi had ook troostende woorden voor Robert Lewandowski. De Poolse spits van Bayern München was de topfavoriet voor de Gouden Bal, maar strandde op 33 punten van Messi. 'Het is een hele eer op jou te verslaan', zei Messi. 'Vorig jaar had je de Gouden Bal zeker verdiend, maar was er door covid-19 geen. Ik hoop dat France Football verstandig is en hem alsnog aan jou uitreikt. Je verdient het om hem bij jou te hebben.'

Vorig jaar werd de Ballon d'Or niet uitgereikt na een seizoen dat ernstig verstoord werd door de coronapandemie. Messi won de laatste editie in 2019. Eden Hazard werd toen dertiende, Kevin De Bruyne veertiende. Nooit eindigde een Belg in de top drie. Paul Van Himst, in 1965, en Wilfried Van Moer, in 1980, strandden op de vierde stek.

Gianluigi Donnarumma werd verkozen tot beste doelman, Thibaut Courtois (Real Madrid) werd achtste. Jérémy Doku (Rennes) voor de Kopa-trofee voor de beste speler onder 21 jaar.

