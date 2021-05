In een open brief aan de supporters van Real Madrid geeft Zinédine Zidane toelichting bij zijn vertrek. 'Menselijke relaties zijn essentieel.'

Vorige week werd het officieel: Zinédine Zidane stopt als trainer van Real Madrid. Al heel het seizoen werd er veel geschreven over een mogelijk ontslag van de Franse T1. In een open brief aan de fans van de Koninklijke, gepubliceerd in de krant AS, heeft Zidane nu de puntjes op de i gezet.

In het begin van zijn schrijven looft hij voorzitter Florentino Pérez, omdat hij hem een kans gegeven heeft bij Real Madrid. Eerst in 2001 als speler, en later tot twee keer toe als trainer. 'Ik zeg uit de grond van mijn hart: daarvoor zal ik de president altijd dankbaar zijn. Altijd.'

Daarna, wanneer hij overgaat op de redenen van zijn vertrek bij Real, verandert de toon echter. Zidane, die eerst benadrukt dat hij het coachen helemaal niet moe is, schrijft: 'Ik ga weg omdat ik voel dat de club me niet meer het vertrouwen geeft dat ik nodig heb, dat ze me niet meer de steun geeft om iets op middellange of lange termijn op te bouwen.'

Hij vervolgt: 'Ik ken het voetbal en ik ken de eisen van een club zoals Real, ik weet dat je moet vertrekken als je niet wint. Maar er is hier iets heel belangrijks vergeten: alles wat ik elke dag heb opgebouwd, al de energie die ik in de relaties met de spelers gestoken heb, met de 150 mensen die met en rond de ploeg werken. Ik ben een geboren winnaar en ik was hier om prijzen te pakken, maar belangrijker dan dat zijn de mensen, de emoties, het leven en ik heb het gevoel dat die niet naar waarde werden geschat, dat men niet begreep dat je ook op die manier de dynamiek van een grote club in stand houdt. Het werd me zelfs op een bepaalde manier verweten.'

Gelekte boodschappen

Zidane vraagt respect voor wat hij en iedereen in de club het afgelopen seizoen gedaan heeft. Hij had ook verwacht dat de voorzitter hem niet beschouwde als gelijk welke andere trainer, om wat hij in het verleden al gepresteerd heeft.

'Vandaag de dag duurt het leven van een trainer op de bank van een grote club niet langer dan twee seizoenen. Om het langer vol te houden zijn de menselijke relaties essentieel, ze zijn belangrijker dan het geld, de roem, alles. Je moet die relaties verzorgen. En daarom deed het me erg veel pijn wanneer ik na een nederlaag in de pers las dat de club me buiten ging smijten als ik de volgende wedstrijd niet won.'

Zidane vervolgt: 'Het deed mij en mijn hele ploeg pijn omdat die met opzet naar de pers gelekte boodschappen voor negatieve vibes zorgde bij de kern. Er werden twijfels en misverstanden gezaaid. Gelukkig had ik geweldige jongens aan mijn zijde die voor mij door het vuur gingen. Wanneer de nood het hoogst was, redden ze me met geweldige overwinningen. Omdat ze in mij geloofden en wisten dat ik in hen geloofde.'

'Natuurlijk ben ik niet de beste trainer ter wereld, maar ik ben wel in staat om kracht en vertrouwen te geven aan iedereen in zijn werk, of het nu een speler, een lid van de technische staf of een werknemer van de club is. Ik weet perfect wat een team nodig heeft.'

