Elke zaterdag berichten we in De tuin van Eden over de belevenissen van Eden Hazard bij Real Madrid. Deze week: cruciale dagen, oude wonden en een penaltyrecord.

'Wat ik doe, is een passie. Dat kan niet iedereen zeggen. Veel mensen werken om te leven en doen hun job niet graag. Maar dit is mijn passie. Ik geef elke dag honderd procent, want ik ben er me bewust van dat het morgen afgelopen kan zijn en dat ik buiten lig. Vooral hier.'

Aan het woord is Zinédine Zidane, net voor een cruciale week met wedstrijden tegen Levante (zaterdag om 21u), Manchester City (woensdag om 21u) en FC Barcelona (zondag om 21u). Drie matchen die het seizoen van de Koninklijke kunnen maken of kraken. Ook het bezoek aan Levante is belangrijk, want bij winst gaat Real al zeker met één punt voorsprong de clásico in.

Een geruststelling voor Zizou is dat hij voor de week van de waarheid kan rekenen op een honderd procent fitte Eden Hazard. 'Hij heeft twee à drie weken intensief getraind, met zowel fysieke als technische oefeningen. En hij is er klaar voor. Hij wil in die laatste rechte lijn ook bij ons zijn en spelen', zegt de Franse coach.

Ongerustheid

Afgaande op de laatste wedstrijden is er wel lichte reden tot ongerustheid in het Witte Huis. Vooral de verrassende uitschakeling door Real Sociedad in de kwartfinales van de Spaanse beker (3-4) reet oude wonden open. Plots was er weer die verwijzing naar de 1-4-vernedering tegen Ajax vorig jaar. En het 2-2-gelijkspel in de thuismatch tegen Celta de Vigo deed de gemoederen niet bedaren.

Zidane is er zich bewust van dat Real, in december en januari de clean sheets aan elkaar rijgend, deze maand iets te gemakkelijk doelpunten incasseert, maar hij vertelt dat hij zich geen zorgen maakt.

Penalty-uitlokker

Tegen Celta de Vigo kwam Real op een 2-1-voorsprong dankzij een penalty die werd uitgelokt door Eden Hazard en omgezet door Sergio Ramos.

Het was al de derde strafschopfout op de Belg dit seizoen. Daarmee staat hij in dat klassement aan de leiding, samen met Nabil Fekir van Real Betis. Het verschil is dat Hazard nog maar 680 speelminuten in de Spaanse competitie op de teller heeft staan en de Fransman 1551.

In de grote Europese competities zijn er maar drie spelers die qua 'penalty uitlokken' beter doen dan Hazard, met vier stuks: Marcus Rashford (Manchester United), Riyad Mahrez (Manchester City) en Fabio Quagliarella (Sampdoria).

Bekijk hieronder het wederoptreden van Eden Hazard bij Real Madrid.

