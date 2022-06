Zinédine Zidane viert vandaag/donderdag zijn vijftigste verjaardag en dat is het moment voor de Fransman om vooruit te blikken op de toekomst. Zidane ziet zichzelf "op een dag" aan het hoofd van de Franse nationale ploeg. "Ik zal, hoop ik, ooit bondscoach zijn", verklaarde de voormalige topvoetballer in een interview met sportkrant 'L'Equipe'.

In het interview, dat begin mei werd afgenomen en donderdag ter gelegenheid van zijn 50e verjaardag verscheen, blikt het Franse voetbalicoon terug op zijn carrière als speler en coach en kijkt hij naar de toekomst. Bondscoach van Frankrijk zijn 'is het mooiste wat er is', aldus Zidane. 'Mijn diepe verlangen is aanwezig. Wanneer ik bondscoach wil worden? Dat is niet aan mij om te beantwoorden. Maar ik wil de cirkel rond maken met het Franse team.'

Zidane liet in het midden of hij de huidige bondscoach Didier Deschamps, die 'Les Bleus' in 2018 wereldkampioen maakte maar geregeld kritiek moet slikken, al zou kunnen opvolgen. 'Vandaag staat er een team op poten', zei hij. 'Met bepaalde doelstellingen. Maar als de gelegenheid zich daarna voordoet, dan zal ik er zijn.' Terugkijkend op zijn carrière als speler beschreef de wereldkampioen (1998) en Europees kampioen (2000) het seizoen 1999/2000 als zijn beste. 'Ons Franse team was toen uitzonderlijk. Euro 2000 blijft het hoogtepunt van deze generatie.'

De Fransman houdt ook goede herinneringen over aan de Champions League-triomf van 2002 met Real Madrid tegen Bayer Leverkusen (2-1), waar Zidane in de finale een wereldgoal scoorde. 'Na die overwinning in Glasgow had ik alles gewonnen als bijna 30-jarige', zei hij.

De voormalige Franse international coachte Real Madrid van 2016 tot 2018 en van 2019 tot 2021. Hij loodste de Koninklijke onder meer naar drie opeenvolgende Champions League-trofeeën (2016, 2017 en 2018) en twee landstitels.

Na zijn laatste vertrek bij Real volgt Zidane het voetbal meer van de zijlijn maar dat betekent niet dat hij een terugkeer als coach uitsluit. Al heeft hij hierbij geen haast. 'Als ik iets doe volg ik mijn gevoel. Ik doe alles met hart en ziel. En waarom zou ik niet in een project stappen waarin ik zelf bestuurder ben? Alles is mogelijk, aldus Zidane, die (in mei bij de opname van het interview) een overstap naar Paris Saint-Germain niet uitsloot. 'Zeg nooit nooit, zeker als voetbaltrainer. Maar voorlopig is dat niet aan de orde.' PSG zou intussen vol inzetten op Nice-coach Christophe Galtier als nieuwe T1.

