Belangenorganisaties FifPro en PFA pleitten voor een tijdelijke wissel bij hoofdblessures. De huidige regelgeving zou volgens hen nog niet voldoende inzetten op de gezondheid en veiligheid van de spelers.

Sinds februari dit jaar krijgen clubs in de Premier League een extra wisselmogelijkheid als spelers tijdens een wedstrijd een hoofdblessure oplopen en niet verder kunnen. De nieuwigheid, die nog in een proefperiode zit, werd sindsdien slechts twee keer toegepast. Issa Diop van West Ham en George Baldock van Sheffield United bezeerden hun hoofd na een botsing in een wedstrijd tegen respectievelijk Manchester United en Leeds. Ze kregen eerst kortstondige verzorging op en naast het veld, kwamen er dan terug op maar moesten even daarna toch de strijd staken.

De Engelse voetbalbond en spelregelcommissie IFAB geven aan dat ze met de proefperiode het advies van medische experten van de FIFA opvolgen. Volgens hen zou de extra wissel een veilige maatregel zijn. De FifPro (internationale spelersvakbond) en de PFA (Britse spelersvakbond) uiten nu echter hun ongerustheid over die aanpak. Volgens de organisaties zouden de huidige regels de verzorgers niet voldoende ondersteunen.

Grondige controle

In een brief naar IFAB schrijven ze dat de werkomgeving van de medische staf verre van ideaal is. De FifPro en de PFA twijfelen naar eigen zeggen niet aan het feit dat de medische staf steeds in het belang van de speler handelt. Ze vrezen echter wel dat wanneer er terug publiek zal zijn, de druk op de verzorgers om een speler sneller terug speelklaar te maken opnieuw zal toenemen."De spelersveiligheid moet de enige prioriteit zijn", zo klinkt het.

Om die veiligheid te garanderen, komen de FifPro en de PFA nu met het voorstel van de tijdelijke wissel op de proppen. Dankzij zo'n vervanging zou de medische staf grondiger onderzoek kunnen uitvoeren om zeker te zijn dat de speler in kwestie wel in staat is om het veld opnieuw te betreden. Het is de bedoeling dat verzorgers de geblesseerde speler naar de medische ruimte begeleiden voor een grondige check-up. Ondertussen komt er een andere speler in de plaats, waardoor beide teams met even veel spelers op het veld blijven. Als blijkt dat de blessure meevalt en de speler verder kan, gaat de nieuwe man voorlopig weer naar de kant. De trainer kan immers beslissen hem later terug in te brengen.

Tijdelijk wisselen

Volgens de FifPro en de PFA zouden tijdelijke wissels de gezondheid van de spelers waarborgen. Een recente peiling van de FifPro bij 96 dokters van clubs uit de Engelse, Franse en Belgische eerste klasse, toont aan dat 83% van de ondervraagden de tijdelijke wissel als een doeltreffend onderdeel van het toekomstige verzorgingsprotocol beschouwt.

In hun brief naar de IFAB schrijven de organisaties dat een testperiode voor de wissels zeker voor 1 juni dit jaar moet starten. Het is de bedoeling dat zowel de tijdelijke wissel als de extra wissel nog door een testperiode gaan in verschillende competities. Op die manier hopen ze snel een gepaste en definitieve oplossing te vinden om de gezondheid van de spelers op de eerste plaats te zetten.

