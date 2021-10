Ieder weekend geven we toelichting bij een opmerkelijke gebeurtenis in het buitenlandse voetbal. Guillaume Gautier heeft het deze keer over Lens, de verrassende nummer twee in de Ligue 1.

In een Frans kampioenschap waar de grootste clubs vaak rekenen op buitenlandse coaches, pakt Lens het helemaal anders aan. Geen Argentijnen zoals Jorge Sampaoli bij Olympique Marseille of Mauricio Pochettino bij PSG, maar een Franse vijftiger met vernieuwende ideeën. De sterke man bij de club uit het noorden, die Lens naar het hoogste niveau bracht nadat hij had overgenomen van Philippe Montanier (nog bekend van bij Standard), is Franck Haise.

De Normandische trainer is verliefd op de 3-5-2-formatie waardoor de Franse coaches opnieuw durven en complimenten krijgen. Want het wordt vaak over hen gezegd dat ze te behouden zijn. Niet zo bij Haise die ondertussen al anderhalf jaar het Stade Félix Bollaert in vuur en vlam zet.

Onder zijn bewind is de historische club een van spectaculairste ploegen uit de Ligue 1 geworden. Met verdedigers die aan de bal wat durven en er zich niet van weerhouden om lijnen te breken met een pass of een dribbel. Het uithangbord is misschien wel Jonathan Clauss. De 29-jarige rechtsback is zo aanwezig in het aanvallende compartiment dat hij bijna op de deuren van de Franse nationale ploeg klopt. Het team kent ondertussen ook al tien verschillende doelpuntenmakers na elf wedstrijden, in een enorm gerodeerd collectief dat voetbal speelt alsof je naar het een orkest dirigeert.

Bij de terugkeer op het hoogste Franse niveau bekende Lens kleur door meer dan acht miljoen euro op tafel te leggen voor de veelbelovende middenvelder Seko Fofana van Udinese. Het was met andere woorden erg ambitieus. Het seizoen werd beëindigd met 57 punten, op slechts een puntje van de voorrondes van de Conference League. Het eerste jaar van Franck Haise in de Ligue 1 was, met andere woorden, een groot succes. En dat allemaal met een spel dat het publiek verzoent met de ploeg, heel wat anders dan het slaapverwekkende voetbal onder Montanier.

Maar het vervolg is nog veelbelovender. De club ging de transfermarkt op in functie van het systeem van de ploeg. Het kocht de Pool Przemyslaw Frankowski (2,3 miljoen euro) van Chicago Fire voor op links, de Oostenrijker Kevin Danso (5,5 miljoen) van Augsburg voor achterin en de altijd animerende vleugelspeler Gaël Kakuta (5 miljoen) om de aanval te versterken. Genoeg om op dit moment de tweede plaats te pakken achter PSG. En wie weet wel te dromen van een terugkeer van de ooit gouden tijden.

In een Frans kampioenschap waar de grootste clubs vaak rekenen op buitenlandse coaches, pakt Lens het helemaal anders aan. Geen Argentijnen zoals Jorge Sampaoli bij Olympique Marseille of Mauricio Pochettino bij PSG, maar een Franse vijftiger met vernieuwende ideeën. De sterke man bij de club uit het noorden, die Lens naar het hoogste niveau bracht nadat hij had overgenomen van Philippe Montanier (nog bekend van bij Standard), is Franck Haise. De Normandische trainer is verliefd op de 3-5-2-formatie waardoor de Franse coaches opnieuw durven en complimenten krijgen. Want het wordt vaak over hen gezegd dat ze te behouden zijn. Niet zo bij Haise die ondertussen al anderhalf jaar het Stade Félix Bollaert in vuur en vlam zet.Onder zijn bewind is de historische club een van spectaculairste ploegen uit de Ligue 1 geworden. Met verdedigers die aan de bal wat durven en er zich niet van weerhouden om lijnen te breken met een pass of een dribbel. Het uithangbord is misschien wel Jonathan Clauss. De 29-jarige rechtsback is zo aanwezig in het aanvallende compartiment dat hij bijna op de deuren van de Franse nationale ploeg klopt. Het team kent ondertussen ook al tien verschillende doelpuntenmakers na elf wedstrijden, in een enorm gerodeerd collectief dat voetbal speelt alsof je naar het een orkest dirigeert.Bij de terugkeer op het hoogste Franse niveau bekende Lens kleur door meer dan acht miljoen euro op tafel te leggen voor de veelbelovende middenvelder Seko Fofana van Udinese. Het was met andere woorden erg ambitieus. Het seizoen werd beëindigd met 57 punten, op slechts een puntje van de voorrondes van de Conference League. Het eerste jaar van Franck Haise in de Ligue 1 was, met andere woorden, een groot succes. En dat allemaal met een spel dat het publiek verzoent met de ploeg, heel wat anders dan het slaapverwekkende voetbal onder Montanier.Maar het vervolg is nog veelbelovender. De club ging de transfermarkt op in functie van het systeem van de ploeg. Het kocht de Pool Przemyslaw Frankowski (2,3 miljoen euro) van Chicago Fire voor op links, de Oostenrijker Kevin Danso (5,5 miljoen) van Augsburg voor achterin en de altijd animerende vleugelspeler Gaël Kakuta (5 miljoen) om de aanval te versterken. Genoeg om op dit moment de tweede plaats te pakken achter PSG. En wie weet wel te dromen van een terugkeer van de ooit gouden tijden.