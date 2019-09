Real Madrid-coach bevestigde vrijdag in zijn persconferentie dat Eden Hazard dit weekend zijn debuut zal maken.

Eindelijk, het wachten is voorbij! Hazard zal zaterdag zijn debuut maken voor de Koninklijke tegen Levante. Eerder deze week zagen we Eden Hazard al voluit meetrainen met de A-ploeg, maar nu was het enkel nog wachten op de bevestiging. En die kwam er dus tijdens Zidanes persconferentie: 'Hij is er klaar voor. We willen hem allemaal graag zien spelen.'

Maar de Fransman temperde de verwachtingen ook meteen: 'We moeten hem rustig brengen, want hij is net drie weken geblesseerd geweest. We hebben veel wedstrijden voor de boeg en we zullen hem heel het seizoen nodig hebben, niet enkel deze wedstrijd. Hij is er helemaal klaar voor, maar het is mijn taak om hem te doseren.'

Real Madrid heeft inderdaad veel (belangrijke) wedstrijden in het verschiet. Beginnende met dit weekend tegen Levante, maar vooral dinsdag tegen PSG in de Champions League. Later deze maand volgen ook nog duels tegen Sevilla en stadsgenoot Atlético Madrid. Met een voorlopige 5 op 9 staat de Koninklijke op een teleurstellende vijfde plaats.