Trainer Zinédine Zidane heeft woensdag, volgens Spaanse media, aan de spelers en het bestuur zijn vertrek bij Real Madrid aangekondigd. De club van Thibaut Courtois en Eden Hazard, die nog geen officiële verklaring heeft gegeven, greep dit seizoen naast alle prijzen.

Eerder deze maand brachten Spaanse media al naar buiten dat Zidane aan zijn spelers zou hebben verteld dat hij vertrekt. De 48-jarige Fransman ontkende dat toen stellig. 'Hoe zou ik mijn spelers nu kunnen zeggen dat ik vertrek? Het is een leugen', zei Zidane, die wel erkende dat hij met de clubleiding zou gaan praten over zijn toekomst. De voormalige topvoetballer heeft in Madrid een contract tot de zomer van volgend jaar. Zidane is bezig aan zijn tweede periode als hoofdtrainer van Real. In zijn eerste periode van 2,5 jaar won hij drie keer de Champions League. De Fransman besloot kort na die derde eindzege op te stappen. Begin 2019 keerde Zidane terug op de bank bij Real Madrid, dat onder zijn leiding vorig seizoen de landstitel pakte. Afgelopen jaargang bleef nieuw succes echter uit. Real strandde in de halve finales van de Champions League en eindigde in de Spaanse competitie als tweede, op 2 punten van stadgenoot Atlético.