Zinédine Zidane is niet langer de trainer van Real Madrid. Dat bevestigt nu ook de Spaanse topclub zelf. Het team van Thibaut Courtois en Eden Hazard greep dit seizoen naast alle prijzen.

Zidane was bezig aan zijn tweede periode als hoofdtrainer van Real. In zijn eerste periode van 2,5 jaar won hij drie keer de Champions League. De Fransman besloot kort na die derde eindzege op te stappen. Begin 2019 keerde Zidane terug op de bank bij Real Madrid, dat onder zijn leiding vorig seizoen de landstitel pakte.

Afgelopen jaargang bleef nieuw succes echter uit. Real strandde in de halve finales van de Champions League en eindigde in de Spaanse competitie als tweede, op twee punten van stadgenoot Atlético.

'Het is nu tijd om zijn beslissing te respecteren en onze waardering te tonen voor zijn professionaliteit, toewijding en passie tijdens al die jaren, en voor wat hij vertegenwoordigt voor Real', luidt het in een mededeling van de Koninklijke.

'Zidane is een van de grote mythische figuren van Real en zijn legende gaat veel verder dan wat hij is geweest als coach en speler van onze club. Hij weet dat hij in het hart van de 'Madridismo' zit en dat Real zijn thuis is en altijd zal blijven.'

