Volgens de Franse media Europe 1 en RMC Sport staat PSG dicht bij een akkoord met Zinédine Zidane, die Mauricio Pochettino zou opvolgen als coach.

Zinédine Zidane zou de nieuwe T1 van PSG worden, aldus Franse media. Volgens de radiozender Europe 1 is er al sprake van een principeakkoord.

De voormalige Franse international coachte Real Madrid van 2016 tot 2018 en van 2019 tot 2021. Hij loodste de Koninklijke naar drie opeenvolgende Champions League-trofeeën (2016, 2017 en 2018) en twee landstitels.

Luis Campos wordt voetbaladviseur

Paris Saint-Germain heeft vrijdag alvast de komst van Luis Campos (57) als voetbaladviseur aangekondigd. De Portugees zal verantwoordelijk zijn voor 'de organisatie, aanwerving en prestaties' van de eerste ploeg.

Campos, de voormalige technisch directeur van Monaco en Lille, wordt omschreven als 'een pionier in de ontwikkeling en verbetering van het spel, bekend om zijn moderne en innovatieve aanpak'. De Franse kampioen 'zal profiteren van de ideeën, kennis en ervaring van Luis Campos, om het team te helpen de volgende stap te zetten'.

Campos zal de rol overnemen van Leonardo, die sinds 2019 sportief directeur bij de club was. Zijn vertrek is nog niet officieel aangekondigd. 'Ik ben erg blij om me aan te sluiten bij Paris Saint-Germain, dat ik beschouw als de meest ambitieuze en opwindende club in het voetbal', stelt Campos. 'We delen dezelfde visie, een visie waarin ik sterk geloof, en ik sta te popelen om aan de slag te gaan om het uitzonderlijke potentieel van de club te ontwikkelen.'

PSG kroonde zich afgelopen seizoen tot landskampioen, maar werd in de achtste finales van de Champions League uitgeschakeld door Real Madrid.

