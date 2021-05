In Sport/Voetbalmagazine hebben verschillende intimi het over het geweldige parcours van Romelu Lukaku. Een voorproefje met Zinho Gano, zijn spitsbroeder bij Lierse, en Olivier Deschacht, zijn ploegmaat bij Anderlecht.

Bij de jeugd van Lierse vormde Zinho Gano een fantastische voorhoede met Romelu Lukaku. Naar verluidt maakte het duo op één seizoen ooit samen meer dan 100 goals.

'Ja', bevestigt Gano in Sport/Voetbalmagazine. 'Een seizoen maakten we er samen 125. Wij waren onafscheidelijk op en naast het veld, na de wedstrijd rapten we ook in de bus, op nummers van Tupac en 50 Cent. We arriveerden ook samen op test bij Lierse en tekenden al na twee trainingen op het jeugdsecretariaat.'

'Romelu bleef soms bij ons thuis slapen, en wanneer ik in de vakantie wakker werd, zat hij al naast zijn bed sit-ups te doen. Als je dat al doet op je twaalfde heb je een drive.'

'Romelu zei me toen al: ik ga voor het hoogst mogelijke. We kregen wel veel opmerkingen: dat we alleen maar het verschil maakten omdat we allebei groot en sterk waren, en dat dat zou stoppen zodra de anderen ook groot en sterk waren. Voor bijna elke match moesten we allebei onze pas laten zien om aan te tonen dat we niet ouder waren.'

Racisme

'Ik herinner me ook veel racistische opmerkingen', vervolgt Gano. 'Romelu was daar ook altijd boos over, maar we probeerden samen uit het negatieve de kracht te halen om sterker te worden. Ik hoor van jonge gekleurde spelers dat het vandaag niet veel veranderd is.'

'Na het failliet van Lierse zou ik samen met Romelu en nog anderen naar Anderlecht gaan, maar mijn opa dacht dat de stap naar Westerlo een betere optie was.'

Geilheid op statistieken en prijzen

Ook Olivier Deschacht, die samen met de jonge Lukaku bij Anderlecht voetbalde, heeft goede herinneringen aan de spits: 'Hij toonde zich vanaf dag één ook respectvol, leergierig en coachbaar. Hij was toen al razend ambitieus, werkte hard en trainde extra bij. Hij was geobsedeerd door statistieken. Die geilheid op statistieken en prijzen heeft hij gemeen met Cristiano Ronaldo en Messi. De ontgoocheling die van zijn gezicht afdroop toen hij vorig jaar net niet de Europa League won, zegt alles over zijn ambities.'

'Romelu was meteen populair in de groep, in alles geïnteresseerd en kon met iedereen goed overweg. En altijd lachen. Omdat hij zo respectvol was kreeg hij ook veel respect terug. Als ik een berichtje stuur, krijg ik er nog altijd één terug. En elk jaar wenst hij me een gelukkige verjaardag.'

Lees alle getuigenissen over de topschutter van Inter en de Rode Duivels in Sport/Voetbalmagazine van 12 mei.

