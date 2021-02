De 37-jarige spits van FC Groningen houdt rekening met een definitief afscheid.

De teller staat dit seizoen op amper 44 minuten. Op 13 september 2020 viel Arjen Robben tegen PSV al na een half uur uit met een liesblessure en op 18 oktober viel hij tegen FC Utrecht een kwartier voor het einde in. Het zijn voorlopig de enige speelminuten van de 96-voudige Nederlandse international bij FC Groningen, waar hij afgelopen zomer een spectaculaire terugkeer vierde nadat hij zijn actieve loopbaan had stopgezet. Misschien zijn het ook zijn laatste minuten op een voetbalveld geweest. In gesprek met Groningen TV klonk Robben alvast somber. 'Het gaat niet goed', zo luidde het. 'Het valt gewoon tegen. Ik kan het ook niet mooier maken dan het is. Op dit moment lijkt het alsof het niet lukt. Ik geef niet op, maar ik kan ook niet zeggen dat ik voor de volle honderd procent er voor blijf gaan. Ik zweef ertussenin.' Trainer Danny Buijs (met zijn 38 jaar iets ouder dan zijn sterspeler) zag het voormalige jeugdproduct altijd als kers op de taart. Hij overlegde constant met 'de man van glas' en zorgde voor een aangepast trainingsprogramma. Gelukkig voor de coach kon het gemis van Robben in de eerste seizoenshelft goed worden opgevangen door de doorbraak van de Noor Jørgen Strand Larsen (20) en de Marokkaan Mohamed El Hankouri (23). Met de aanwerving van de Zweed Paulos Abraham (18) gaf technisch directeur Mark-Jan Fledderus onlangs een extra impuls aan de voorhoede. Algemeen directeur Wouter Gudde wil Robben voor de club behouden. 'Uiteraard spraken wij daarover al wel met hem, maar het hangt er vooral van af wat Arjen zelf wil', verklaarde hij in Voetbal International.