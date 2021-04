Zlatan Ibrahimovic weet van geen ophouden. De 39-jarige spits gaat nog een bijkomend seizoen voetballen voor AC Milan. De Zweed zette zijn handtekening onder een contract tot medio 2022, zo meldt de Serie A-club donderdag.

Ibrahimovic, die in oktober zijn 40e verjaardag viert, keerde in januari 2020 terug naar AC Milan. Ook van 2010 tot 2012 trad hij aan voor de Rossoneri. In 2011 leidde hij de club met 14 doelpunten naar zijn achttiende en tot nu toe laatste landstitel. Het jaar nadien werd hij met 28 doelpunten topscorer in de Serie A. Dit seizoen scoorde de topspits ondanks enkele blessures al 15 keer in de Italiaanse hoogste afdeling. Ibrahimovic, die onlangs na vijf jaar afwezigheid zijn rentree vierde bij de Zweedse nationale ploeg, maakte 84 doelpunten in 130 wedstrijden voor AC Milan.

Ibrahimovic scoorde in zijn carrière ook nog voor Malmö FF (1999-2001), Ajax (2001-2004), Juventus (2004-2006), Inter Milaan (2006-2009), Barcelona (2009-2010), Paris Saint-Germain (2012-2016), Manchester United (2016-2018) en La Galaxy (2018-2019).

AC Milan, de club van Alexis Saelemaekers, is aan een knap seizoen bezig en staat na 32 speeldagen op de tweede plaats in de Serie A. Het Inter Milaan van Romelu Lukaku is de koploper met tien punten meer.

