Zlatan Ibrahimovic heeft zondag zijn 500e doelpunt in clubverband gemaakt, voor AC Milan tegen Crotone in San Siro.

Het werd uiteindelijk 4-0 voor AC Milan, waarbij Alexis Saelemaekers geel slikte in de 36e minuut en met de rust werd vervangen.

Na zijn jubileumgoal in de 30e minuut verdubbelde Ibrahimovic ook nog de voorsprong (64.), waardoor hij in de topschutterstand naast Romelu Lukaku komt, met veertien doelpunten. Dat zijn er twee minder dan topschutter Cristiano Ronaldo (Juventus). De Kroaat Ante Rebic (69e en 70e) maakte de 3-0 en 4-0 in de wedstrijd tegen de rode lantaarn.

Carrière

Ibrahimovic maakte zijn eerste goal als profvoetballer op 30 oktober 1999 voor de Zweedse club Malmö FF. Na achttien treffers voor Malmö ging de Zweed naar Ajax, waarvoor hij 48 goals maakte. Het grootste aantal doelpunten maakte hij in dienst van Paris Saint-Germain: 156 stuks. Ibrahimovic was in Italië ook trefzeker voor Inter Milaan (66 keer) en Juventus (26), voor Milan zit hij aan 83 doelpunten. De Zweed scoorde verder 53 keer voor de Amerikaanse club LA Galaxy, 29 keer in Engeland bij Manchester United en voor de Spaanse grootmacht FC Barcelona maakte hij 22 doelpunten.

AC Milan komt weer aan de leiding met 49 punten, twee meer dan stadsrivaal Inter.

