Zlatan Ibrahimovic denkt na over een terugkeer in het nationale team van Zweden. Dat vertelde de 39-jarige spits, die dinsdag voor de twaalfde keer tot beste voetballer van zijn land werd verkozen, aan de krant Aftonbladet.

Ibrahimovic beëindigde zijn interlandloopbaan nadat Zweden op het EK 2016 in Frankrijk in de groepsfase werd uitgeschakeld. Zijn laatste interland speelde hij er tegen de Rode Duivels (0-1).

"Het is geen geheim dat ik het nationale team mis", zei Ibrahimovic. "Wie dat niet mist, heeft zijn carrière al beëindigd. En ik heb mijn carrière nog niet beëindigd." Toen hem werd gevraagd wat hij zou zeggen als bondscoach Janne Andersson zou bellen, reageerde de aanvaller met iets meer voorbehoud. "Geef me de tijd, ik moet erover nadenken."

Ibrahimovic maakte dit seizoen al tien doelpunten voor AC Milaan, de koploper in de Serie A. De aanvaller, die in 116 interlands 62 keer scoorde, staat nu met een lichte blessure een paar weken aan de kant.

Zonder Ibrahimovic bereikte Zweden in 2018 de kwartfinales van het WK in Rusland. Op het tot 2021 uitgestelde EK 2020 neemt het land het in de groepsfase op tegen Spanje, Polen en Slovakije. In de voorbije groepsfase van de Nations League leden de Zweden vijf nederlagen, tegenover slechts één overwinning, maar ze zaten wel in een groep met wereldkampioen Frankrijk, Europees kampioen Portugal en vicewereldkampioen Kroatië.

