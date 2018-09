Zlatan Ibrahimovic maakt 500ste doelpunt in zijn carrière... op zijn Zlatans

Zlatan is na Cristiano Ronaldo en Lionel Messi de derde op dit moment actieve voetballer die deze mijlpaal heeft bereikt.

Ibrahimovic maakte zijn vijfhonderdste goal vlak voor rust en deed dat in stijl. Hij verlengde een pass van ploeggenoot Jonathan Dos Santos in de lucht met een achterwaartse karatetrap voorbij de doelman van Toronto. Op dat moment leidde de thuisploeg al met 3-0. Toronto won uiteindelijk met 5-3. Victor Vazquez (ex-Club Brugge) was bij de thuisploeg goed voor de openingstreffer.

Ibrahimovic, een oud-speler van onder meer Ajax, Juventus, FC Barcelona, PSG en Manchester United, heeft dit seizoen in de MLS al zeventien doelpunten gemaakt.

LA Galaxy staat in de Western Conference op een enigszins teleurstellende achtste plek.

FC Dallas, nummer twee in het westen, speelde zonder de geblesseerde Roland Lamah 0-0 gelijk tegen Columbus Crew.