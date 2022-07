Zlatan Ibrahimovic heeft opnieuw van zich laten horen. In een live op Instagram was hij erg duidelijk over zijn pensioen. 'Ik stop nooit.'

Zlatan Ibrahimovic zit duidelijk in de herfst van zijn carrière. Nadat hij in januari 2020 aankwam bij Milan, was hij van enorm belang voor de Rossoneri. Maar sinds vorig seizoen sukkelt de Zweedse superster met de ene na de andere blessure. Maar liefst 20 wedstrijden moest hij missen, terwijl hij in zijn fitte periode niet al te veel in de basis stond onder coach Stefano Pioli. Uiteindelijk kwam hij aan 8 goals in iets meer dan 1.000 speelminuten in de Serie A.

Omdat het contract van Ibrahimovic, die in oktober 41 wordt, deze zomer afliep, rezen er de afgelopen maanden dan ook veel vragen over zijn toekomst. Zelf was hij altijd duidelijk dat hij nog verder wou gaan, maar een verlengd contract leek er maar niet te komen. Uiteindelijk gebeurde het toch en mag hij nog één seizoen bij Milan blijven spelen.

Maar wat daarna? Bij Milan zal hij de komende maanden ook niet meteen in de basis verwacht worden met een nieuwe blessure. Natuurlijk antwoordde Zlatan zelf op alle geruchten in zijn eigen stijl. In een live op Instagram kwam hij kort terug op de heisa. 'Wanneer ik zal stoppen? Nooit. Als ik afscheid neem, sterft het voetbal.'

Ondertussen is de 40-jarige Zweed wel al bezig met enkele zaakjes op te bouwen. Zo maakte hij deze week nog bekend dat hij een padelcentrum aan het bouwen is in de buurt van Milaan. Dat zou open moeten gaan in 2023 en telt 11 velden, waarvan vier buiten.

