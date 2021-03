AC Milan en Manchester United kijken elkaar vanavond/donderdagavond in de ogen in de 1/8ste finales van de Europa League. De Italianen en Engelsen hebben een ding gemeen: ze hebben de magie van Ibracadabra meegemaakt.

30 juni 2016, Zlatan Ibrahimovic maakt op zijn sociale media bekend dat hij naar de Premier League trekt, en meer bepaald naar Manchester United. Op zijn 34ste verlaat de Zweedse spits Parijs en wil hij nog eens aan de wereld laten zien dat zijn tijd nog niet voorbij is.

Hoewel hij al titels won in Nederland, Italië, Spanje en Frankrijk dichten de analisten hem geen al te succesvol verblijf in Manchester toe. Maar Zlatan heeft niet graag dat mensen aan hem twijfelen en pakte meteen zijn valiezen voor Engeland. 'Na drie maanden moest iedereen terugkomen op zijn woorden. Ik had nood aan nieuwe vijanden, want al mijn oude 'haters' zijn ondertussen mijn grootste fans geworden', vertelt hij in een interview aan Sky Sports na zijn passage in Engeland.

Zijn komst werd dus niet overal even goed onthaald, en zeker niet door de ex-spelers van United zoals een Eric Cantona die hem slechts de rol van prins geeft. 'Ik zal een God worden bij Manchester United', antwoordt de ex-spits van PSG.

Vanaf zijn eerste wedstrijd doet Zlatan wat Zlatan altijd doet. In een vriendschappelijke wedstrijd tegen Galatasaray, scoort de Zweed met een fenomenale omhaal zoals enkel hij er een kan maken. En ook in zijn eerste officiële wedstrijd is het meteen prijs voor Ibrahimovic. Hij mag de Community Shield omhoog houden na een 2-1-overwinning op kampioen Leicester.

En Ibrahimovic gaat gewoon verder op zijn elan. Enkele maanden later mag hij alweer een trofee in ontvangst nemen nadat United de League Cup wint tegen Southampton. In de competitie gaat het daarna wat minder en de Red Devils eindigen pas op een teleurstellende zesde plaats.

In Europa spelen de troepen van José Mourinho tegen het Anderlecht van René Weiler in de kwartfinale van de Europa League. Het wordt een nieuwe tegenvaller voor Ibrahimovic als hij zijn kruisbanden scheurt en zo de rest van het seizoen moet missen terwijl United de Europa League weet te winnen.

In zijn tweede seizoen verruilt de Zweedse spits zijn nummer 9 voor de nummer 10 van Wayne Rooney, die net vertrokken is naar de MLS. Hij maakt zijn wederoptreden in november 2017 maar bereikt niet meer zijn oude niveau door enkele kleine blessures. Mourinho heeft ondertussen meer een boontje voor Romelu Lukaku gekregen. Even later beslissen club en speler dat er geen derde seizoen voor Ibrahimovic bij United inzit.

Vervolgens trekt Zlatan nog naar de Verenigde Staten en Los Angeles vooraleer hij in 2020 terugkeert naar AC Milan. Op zijn 39ste is Ibrahimovic dan ook gebrand om prijzen te pakken met de Rossoneri en opnieuw, zoals hij zelf altijd zegt, de 'Keizer van Milaan' te worden. Maar daarvoor moet het dus eerst nog voorbij zijn ex-club uit Manchester.

Door Mariano Spitzer

