De Zweedse aanvaller van AC Milan begint binnenkort aan zijn acteercarrière. Zlatan Ibrahimovic wordt namelijk een Romein in de nieuwste Asterix en Obelix-film die gepland is voor 2022.

Ibrahimovic maakte zijn optreden in de showbusiness al eerder dit jaar met zijn presenteerrol op het muziekfestival van Sanremo. 'Maar ik zou binnenkort ook graag eens willen acteren', liet de 39-jarige Zweed toen optekenen. En bij Zlatan kunnen zo'n zaken dan heel snel gaan. Nog geen maandje later maakt hij namelijk al bekend dat hij te zien zal zijn in de nieuwste film van Asterix en Obelix met de naam 'L'empire du Milieu' van de Franse regisseur Guillaume Canet.

In de nieuwste saga van de Gallische helden zal de Zweedse spits in de rol kruipen van de Romeinse legionair 'Antivirus', zo maakte hij zelf bekend op zijn social media.

De film moest normaal gezien al vorig jaar zijn uitgekomen en zouden moeten opgenomen worden in China, maar door de coronamaatregelen viel dat allemaal in het water. Nu zouden Asterix en Obelix opgenomen in Frankrijk en is de film voor volgend jaar gepland.

Het verhaal gaat over de enige dochter van de Chinese keizer Xan Xuandi die, om te ontsnappen aan een slechte prins, haar toevlucht zoekt in het Gallische dorp van Asterix en zijn vrienden.

Het is niet de eerste keer dat sportlui verschijnen in een film van Asterix en Obelix, gebaseerd op de stripreeks van René Goscinny en Albert Uderzo. Zo doken in 2008 in de film 'Asterix en de Olympische Spelen' Michael Schumacher (Formule 1), Zinédine Zidane (voetbal), Tony Parker (basket) en Amélie Mauresmo (tennis) op.

Naast Ibrahimovic zullen onder meer nog de Britse zangeres Angèle, de YouTubers McFly en Carlito en rapper Orelsan meedoen.

