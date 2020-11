Een jaar geleden verliet Zlatan Los Angeles. Wie wilde zo'n oude vedette nog? Bij AC Milan zijn ze nu maar wat blij met hem.

Een van de beste verdedigers ter wereld, die 100 miljoen euro moet opleveren? Tegen Zlatan oogde Napoliverdediger Kalidou Koulibaly zondagvond als een preminiem die een volwassen spits aan banden probeerde te leggen. Ook Napels ging er aan, ondanks de verdienste van een sterke Dries Mertens.

...

Een van de beste verdedigers ter wereld, die 100 miljoen euro moet opleveren? Tegen Zlatan oogde Napoliverdediger Kalidou Koulibaly zondagvond als een preminiem die een volwassen spits aan banden probeerde te leggen. Ook Napels ging er aan, ondanks de verdienste van een sterke Dries Mertens.Wie een jaar geleden had durven voorspellen dat AC Milan vandaag dé titelkandidaat nummer één zou zijn in de Serie A, en dat men zou overwegen om de inmiddels 39-jarige Zlatan een nieuw contract te geven, had een modderfiguur geslagen. Op 13 november 2019 stuurde Zlatan een tweet waarmee hij aankondigde dat hij het bij Los Angeles Galaxy voor bekeken hield en waarmee hij zichzelf weer op de markt zette: 'Ik kwam, ik zag, ik overwon. Bedankt, Los Angeles. Jullie wilden Zlatan, ik gaf jullie Zlatan. Vanaf nu kunnen jullie gewoon weer baseball kijken.'Daarmee, gaf hij onlangs aan, volgde hij de raad op van zijn makelaar Mino Raiola, die hem destijds al van Ajax naar Juventus bracht: 'Ik kon mijn carrière niet afsluiten in de VS. Mino zei me: "Een voetballer als jij moet in Europa eindigen als hoofdrolspeler." Ik heb naar hem geluisterd.'In Italië waren drie clubs geïnteresseerd: het Bologna van zijn goeie vriend Sinisa Mihajlovic, het Napoli van eerst Ancelotti en later Gattuso, en een zwalpend AC Milan, waar ook de nieuwe trainer, Stefano Pioli, al in vraag werd gesteld.Tot Zlatan kwam. Hij voegde lef, persoonlijkheid, rust en scorend vermogen toe aan het piepjonge team. Even kwamen er donkere wolken boven zijn plannen toen uitlekte dat Milan overwoog om in Duitsland Ralf Rangnick bij Leipzig weg te halen voor een totale restyling van de rossoneri. Rangnick gaf desgevraagd ook aan dat hij niet overwoog met Zlatan door te gaan. Hij verkoos jonge spelers, die nog kneedbaar zijn, met alle respect voor het palmares van Zlatan.Toen Milan de successen bleef aaneenrijgen, bedankte Rangnick voor de eer. Pioli zag, dankzij de inspanningen van de Zweed, zijn contract verlengd en Milan toonde zich de meest succesvolle ploeg sinds de competitiehervatting na de coronacrisis.En nog is de Zlatansage niet ten einde. Ook vandaag prijkt de club aan de leiding in een competitie waar Juventus en Inter dé titelfavorieten waren, en wordt er opnieuw gesproken over een nieuw contract voor de topspits die vorige maand 39 werd. Zondag troefde hij nog in zijn eentje Napoli af. In 2020 maakte hij al 22 goals in 30 wedstrijden. gezien zijn leeftijd gaat er met elke nieuwe goal een record aan het wankelen. Zo is hij nu de oudste speler die tien goals maakte op de acht eerste speeldagen in de Serie A. Marco van Basten deed nog beter, die maakte er twaalf op de eerste acht speeldagen in 1992. Maar Zlatan flikte het kunstje eigenlijk op zes speeldagen, want hij miste er twee door een coronabesmetting.Het virus houdt voorlopig ook trainer Pioli aan de kant. Diens vervanger Bonera probeert dat zo goed en zo kwaad als het gaat op te vangen, en dat loopt goed. Met dank aan... Zlatan grijnst: 'Ik zeg hem vaak: je moet niet stressen, Zlatan is er.'Gevraagd naar zijn geheim hoe hij op bijna bejaarde leeftijd nog zo goed is, antwoordde de Zweed onlangs op de Italiaanse tv: 'Heel simpel: ik weet wat ik kan en wat ik niet kan. Ik ben niet meer dezelfde als vijf jaar geleden, daarom stop ik geen energie meer in dingen die ik toch niet kan. Geen nutteloze energie verspillen, daar gaat het om.'