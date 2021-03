God gaat weer voetballen bij Zweden. Drie vragen aan Johanna Frändén, de Zweedse journaliste die Zlatan Ibrahimovic overal volgde in zijn carrière.

1. Waarom komt de 39-jarige Zlatan terug bij de Zweedse nationale ploeg?Johanna Frändén: 'Ik denk omdat hij zich fit voelt en het internationale podium mist. En waarschijnlijk is hij ook wel een beetje verrast dat hij, op zijn leeftijd, nog zo performant kan zijn en nog zoveel goals kan maken voor een team uit de Serie A.''De nationale ploeg is altijd belangrijk geweest voor Zlatan. In 2016 dacht hij dat hij oud aan het worden was, maar nu voelt hij plots dat hij echt nog wel goed genoeg is om het verschil te maken. En het is een kwestie van ijdelheid natuurlijk: hij heeft niets liever dan in het middelpunt van de belangstelling te staan.'2. Is Zlatans comeback een goede zaak voor de Zweedse nationale ploeg?Johanna Frändén: 'Alleszins niet voor honderd procent. Het team heeft het echt goed gedaan sinds Zlatan stopte. De kwartfinale op het WK 2018 was het beste resultaat voor Zweden in deze eeuw, en dat was zonder Zlatan.''Zweden heeft hem dus niet per se nodig, maar aan de andere kant: hoeveel nationale ploegen kunnen nee zeggen tegen een scorende spits uit de Serie A? Niet zoveel, en zeker Zweden niet.''De uitdaging is wel dat Zlatan een verleden heeft van conflicten, problemen en grote prestaties bij Zweden. De vraag is: wat zal het deze keer worden?'3. Hoe wordt Zlatan gezien in Zweden? Als een god, zoals hij zelf zegt?Johanna Frändén: 'Hij verdeelt de publieke opinie heel erg. Heel veel mensen zijn zot van hem, maar een deel van de bevolking, vooral de oudere mensen, vinden dat hij een gebrek aan respect heeft en hebben moeite met zijn gedrag.''Ik zou zeggen: de meerderheid is blij met zijn comeback, maar zeker niet iedereen.'