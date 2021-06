Zes weken lang dompelen Gert Segers en Pieter Van Walleghem u onder in de geschiedenis van het EK. Aflevering 6: over de eerste belangrijke wedstrijden van de Gouden Generatie Duivels, het drama van Nederland en de verrassing van IJsland.

Een verjaardag, dat moet gevierd worden! Dat moest Michel Platini gedacht hebben toen hij EURO 2020 uitdacht. Een feesteditie in verschillende landen. Door corona moest het een jaartje opgeschoven, maar nu is het echt bijna zover. Om u al wat warm te maken presenteert Sport/Voetbalmagazine de podcast Studio Henri, over de rijke 60-jarige geschiedenis van het EK.

In de laatste aflevering gaan Gert en Pieter dieper in op laatste twee EK's in 2012 en 2016. Ze bekijken de wedstrijden die voor het eerst terug voor enthousiasme zorgden rond de Rode Duivels, proberen het drama van Nederland te verklaren en staan versteld bij de prestaties van IJsland in Frankrijk vier jaar later.

