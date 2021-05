Zes weken lang dompelen Gert Segers en Pieter Van Walleghem u onder in de geschiedenis van het EK. Aflevering 4: over gelukkige Denen, ongelukkige Joegoslaven een drama voor Engeland.

Een verjaardag, dat moet gevierd worden! Dat moest Michel Platini gedacht hebben toen hij EURO 2020 uitdacht. Een feesteditie in verschillende landen. Door corona moest het een jaartje opgeschoven, maar volgende maand is het zover. Om u al wat warm te maken presenteert Sport/Voetbalmagazine de podcast Studio Henri, over de rijke 60-jarige geschiedenis van het EK.

In de vierde aflevering ontdekken Gert en Pieter de jaren 1990. Geen hoofdrol deze keer voor de Belgen, die moeten twee keer vanop de achtergrond toekijken, maar wel voor Joegoslavië, Denemarken en Engeland. We zien hoe de jongens uit de balkan op het allerlaatste moment vervangen werden door de Denen in 1992 en hoe de Engelsen in 1996 eindelijk eens een rol van betekenis speelden op een EK, maar hun avontuur eindigde met een waar drama.

Veel luisterplezier!

