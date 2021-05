Zes weken lang dompelen Gert Segers en Pieter Van Walleghem u onder in de geschiedenis van het EK. Vandaag de allereerste aflevering: het prille begin in de jaren 1960, over een oud idee, Luxemburgers en een oude Franse munt.

Een verjaardag, dat moet gevierd worden! Dat moest Michel Platini gedacht hebben toen hij EURO 2020 uitdacht. Een feesteditie in verschillende landen. Door corona moest het een jaartje opgeschoven, maar volgende maand is het zover. Om u al wat warm te maken presenteert Sport/Voetbalmagazine de podcast Studio Henri, over de rijke 60-jarige geschiedenis van het EK.

In de eerste aflevering van Studio Henri nemen Gert en Pieter u mee naar de jaren 1960. Ze vertellen over de allereerste editie van het Europees Kampioenschap in 1960, komen vier jaar later een gouden generatie Luxemburgers tegen en zien in 1968 de wereld op zijn kop staan door een muntje van 10 Franse frank.

Veel luisterplezier en vergeet vooral geen reactie na te laten op onze sociale mediakanalen!

