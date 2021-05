Zes weken lang dompelen Gert Segers en Pieter Van Walleghem u onder in de geschiedenis van het EK. Aflevering 5: over een unieke bid van België en Nederland voor EURO 2000, gehate Grieken en spectaculaire Russen.

Een verjaardag, dat moet gevierd worden! Dat moest Michel Platini gedacht hebben toen hij EURO 2020 uitdacht. Een feesteditie in verschillende landen. Door corona moest het een jaartje opgeschoven, maar over een paar weken is het zover. Om u al wat warm te maken presenteert Sport/Voetbalmagazine de podcast Studio Henri, over de rijke 60-jarige geschiedenis van het EK.

In aflevering 5 bekijken Gert en Pieter hoe de Rode Duivels in 2000 eindelijk nog eens deelnamen aan een EK. Hoe? Door het zelf te organiseren, al bleek dat geen al te eenvoudige opdracht. Vier jaar later zitten ze in het spoor van Griekenland, de onverwachte Europese kampioen. En in 2008 botsen onze presentatoren op een bende straffe Russen en een weergaloos Spanje.

