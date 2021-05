Zes weken lang dompelen Gert Segers en Pieter Van Walleghem u onder in de geschiedenis van het EK. Aflevering 3: over zilveren Belgen, het beste EK ooit en het sprookje van Ierland in de jaren 1980.

Een verjaardag, dat moet gevierd worden! Dat moest Michel Platini gedacht hebben toen hij EURO 2020 uitdacht. Een feesteditie in verschillende landen. Door corona moest het een jaartje opgeschoven, maar volgende maand is het zover. Om u al wat warm te maken presenteert Sport/Voetbalmagazine de podcast Studio Henri, over de rijke 60-jarige geschiedenis van het EK.

In de derde aflevering duiken we de jaren 1980 in. Na enkele tegenvallende edities moet het Europees Kampioenschap groter worden en zelfs de strijd aangaan met het WK. Gert en Pieter vertellen over onze Rode Duivels die in 1980 een unieke prestatie neerzetten in Italië, de Denen en Fransen die in 1984 voor 'het beste EK ooit' zorgen en Ierland dat in 1988 zomaar Europees kampioen had kunnen worden in plaats van Nederland.

Veel luisterplezier!

Studio Henri kan je ook terugvinden in je favoriete podcastapp.

