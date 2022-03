Eden Hazard op het veld tijdens een clásico? Ook zondag zal het er wellicht niet van komen. Wat brengt de toekomst voor de beste speler die we ooit gehad hebben?

Sinds Eden Hazard (31) naar de Spaanse hoofdstad kwam in de zomer van 2019 is het de zevende keer dat er een clásico op het menu staat, zes in de competitie en eentje in de nieuwe formule van de Spaanse supercup. In geen van de voorgaande confrontaties kwam onze landgenoot aan ook maar één speelminuut.Onder Zinédine Zidane kwam dat steevast door blessures, maar nu Carlo Ancelotti de plak zwaait, heeft dat een andere reden: niet goed genoeg in de ogen van de Italiaan. Gezakt in de hiërarchie van vleugelspelers tot plaats vier, na Vinícius Júnior, Rodrygo en Marco Asensio.Nu het ernaar uitziet dat Karim Benzema de clásico door een blessure zal missen, is er een sprankeltje hoop dat Hazard toch eens mag proeven van de meest gehypete wedstrijd van de planeet. Hoewel: bij de vorige blessure van de Franse topspits in februari probeerde Ancelotti een aantal zaken uit in zijn voorhoede, maar in geen enkel scenario kwam de naam van Hazard voor. En zelfs de verguisde Gareth Bale kreeg toen één keer een basisplaats.Kortom, Eden Hazard, al een drietal maanden blessurevrij, komt helemaal niet meer voor in de plannen van Ancelotti. In de 16 matchen van Real Madrid in 2022 kreeg hij een povere 278 minuten, dat is slechts 19 procent van de totale speeltijd. Een nachtmerrie voor een voetballer die niks liever doet dan op het veld staan.Tijdens de wintermercato zwollen de geruchten aan dat hij zou vertrekken, maar Hazard zelf leek erin te geloven dat hij terug aan de oppervlakte kon komen bij Real Madrid. Tot nog toe is dat hoegenaamd niet het geval, integendeel.De vraag is dan ook wat hij komende zomer zal doen. Carlo Ancelotti zal ook volgend seizoen nog trainer zijn van Real, dat is - met de Spaanse titel nu al half in de achterzak - een certitude. Bovendien komen er met Kylian Mbappé, en mogelijk óók Erling Haaland, nog twee concurrenten bij in de voorlinie.Hazard, die wel nog een contract heeft tot juni 2024, doet er dus best aan om uit te wijken naar een andere club, ook met het oog op het WK 2022, dat in november van start gaat.De houding van de bondscoach tegenover zijn aanvoerder blijft intussen ongewijzigd. Roberto Martínez maakte in een recent interview met het persbureau EFE duidelijk dat de Rode Duivels Hazard nodig hebben. 'Op clubniveau heeft hij nu niet de relevantie die hij bij zijn voorgaande clubs gehad heeft, maar zijn doel blijft wel om belangrijk te zijn voor de ploeg. Eden is iemand die heel duidelijk en rationeel is, hij heeft geen ego dat hem verblindt. Bij de nationale ploeg blijft hij onze kapitein en hebben wij het volste vertrouwen in hem.'Bij de Rode Duivels heeft hij de afgelopen twee jaar wel maar slechts één wedstrijd volledig afgewerkt: de laatste match van de poulefase op het EK tegen Finland.Matchritme opdoen voor het WK 2022 lijkt noodzakelijk en Martínez laat ook verstaan dat Hazard - en hij is niet de enige bij de nationale ploeg - daarvoor best andere oorden opzoekt. 'Op acht maanden van het WK zitten we met een aparte situatie. We weten echt niet hoeveel spelers er straks van club zullen veranderen. Eden zit in dezelfde situatie.'