'Zonder balans ben je als ploeg nergens'

Niko Kovac maakt zich na een training op voor dit interview. Hij oogt ontspannen, is goed geluimd, nipt af en toe van zijn glas water en praat over zijn voetbalfilosofie en andere zaken die hem bezighouden. Dat doet Kovac graag. Want de rust is hersteld bij de Beierse grootmacht, de opkomende fricties de kop ingedrukt. De 47-jarige Kroaat kende een moeilijke periode, maar reageerde nooit kribbig op stekelige vragen van journalisten. Ook niet wanneer hem gevraagd werd of hij na een reeks mindere uitslagen een ontslag vreesde. Kovac, die vorige zomer van Eintracht Frankfurt naar Bayern kwam om de iconische Jupp Heynckes op te volgen, bleef in zijn aanpak geloven. Hij straalt vertrouwen uit. Dat deed hij ook voor de heenwedstrijd in de 1/8 finale van de Champions League in Liverpool, een door de Duitse media zwaar uitvergrote wedstrijd. Niet alleen Liverpool, ook Jürgen Klopp moest worden verslagen. Hoe hij die match zou aanpakken, wilde iemand weten. Kovac praatte over het belang van een goeie defensieve organisatie, over het gegeven dat je alleen offensief kunt ageren als de verdediging en het defensieve middenveld na balverlies goed opgesteld staan. Het gaat erom, zei hij, een balans te vinden. Zeker tegen Liverpool, dat de counter zoekt en graag hoog druk zet.

