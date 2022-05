Eintracht Frankfurt had zijn tickets voor de finale wel tien keer kunnen verkopen en eerder namen de fans ook al Camp Nou in. De eerste Europese finale in 42 jaar leeft duidelijk bij de supporters.

In de Bundesliga beleefde Eintracht Frankfurt een grijs seizoen met slechts een elfde plaats, maar Europees is het bezig aan een sprookje, want voor het eerst sinds 1980 mag het nog eens een Europese finale spelen. Toen veroverde het de UEFA Cup in twee wedstrijden tegen Borussia Mönchengladbach. In 2019 bereikte Eintracht de halve finale van de Europa League, maar schakelde de latere winnaar Chelsea hen na strafschoppen uit.

Massahysterie

Aan de tegenstander Rangers Football Club hebben de Duitsers ook nog goede herinneringen. Tijdens hun enige eerdere confrontatie won Frankfurt van de Schotten 'in twee sets' met 6-1 en 3-6. En ook met Sevilla als gaststad zullen de Duitsers blij zijn, want ze verloren sinds 1970 geen enkele wedstrijd in Spanje. Dit seizoen wonnen ze er op bezoek bij FC Barcelona (2-3) en Real Betis (1-2).

Bij de eerste finale in 42 jaar willen ook zoveel mogelijk fans aanwezig zijn. De club rekende op een grote vraag, maar de interesse bleek de verwachtingen ruimschoots te overtreffen. De UEFA stelde tienduizend tickets ter beschikking van Frankfurt, maar het team kreeg meer dan honderdduizend aanvragen. De club zal een groot scherm installeren in het stadion. Bestuurslid Axel Hellmann verwacht dat er 'enkele tienduizenden supporters naar Sevilla zullen trekken'. Volgens de Spaanse media zijn er zo'n 150.000 fans van Frankfurt en Rangers in de Zuid-Spaanse stad, terwijl elk team maar recht heeft op 10.000 tickets.

Het is niet de eerste keer dit seizoen dat de Duitse supporters massaal naar Spanje afzakken, want in april kleurden ze Camp Nou al zwart-wit. Barcelona had officieel vijfduizend tickets beschikbaar gesteld, maar via Spaanse fans en reisbureaus zaten ook de thuisvakken van Barcelona vol Frankfurtaanhangers.

Volgens Xavi droegen de vele supporters van de tegenstander bij aan de uitschakeling van zijn club, dus West Ham wilde in de halve finale absoluut een soortgelijk scenario voorkomen. De Engelsen dreigden ermee abonnementen te annuleren en iedereen die zijn ticket doorverkocht voor de rest van het seizoen de toegang te weigeren. Het werkte, want maar drieduizend van de tienduizend aanwezige fans raakten binnen. En toch ging West Ham voor de bijl met 1-2.

In Camp Nou zat het bijna vol met Frankfurtsupporters © GETTY

Hart van Europa

Maar hoe komt het nu dat er zoveel fans ineens de oversteek willen maken naar Zuid-Spanje? Een eerste reden is dat Frankfurt op enkele jaren tijd enorm gegroeid is. Tot 2018 bleef het aantal fans wat steken op 60.000, maar in de laatste vier jaar steeg dat tot wel 100.000 supporters. De Bundesliga of Duitse beker heeft daar niet veel mee te maken, maar wel de twee uitzonderlijke campagnes in de Europa League. Want niet enkel dit jaar schrijft het een Europees sprookje, ook in 2019 stond het al dicht bij de finale. Toen was Chelsea echter te sterk in de halve finale.

De stad Frankfurt staat trouwens ook volledig in het teken van Europa. De inwoners noemen het maar al te graag het 'centrum van Europa' omdat het een heel internationaal karakter heeft door de vele financiële instellingen. Bovendien is het ook de financiële hoofdstad van het continent met de hoofdzetel van de Europese Centrale Bank die er gevestigd is. En dat sijpelt ook door in de voetbalclub, want het officiële supporterslied heet 'Im Herzen von Europa' (In het hart van Europa). Fun Fact: toen Chelsea in 2019 in de halve finale (in volle Brexit) in Frankfurt moest spelen, speelde de stadionomroeper het Europese volkslied 'Ode an die Freude' af om de Engelsen wat te jennen.

Im Herzen von Europa 1 / In the heart of Europe📌🇪🇺



The new address symbolises the location of the club and its region in Europe, but also the pro-European outlook that we embody. The same outlook that underlines our commitment to diversity, equal rights, and inclusion. 🦅#SGE pic.twitter.com/e5d5qrJnMG — Eintracht Frankfurt (@eintracht_us) July 12, 2021

Het zegt alles over de ingesteldheid van de Frankfurtsupporter: Europa stroomt door zijn aders. En dat uitgerekend hun club eindelijk nog eens voor Duits succes in Europa kan zorgen - met Bayern en Dortmund niet meegerekend - maakt het extra bijzonder. Het is namelijk al van 1997, 25 jaar geleden, dat er nog eens een Duitse club de Europa League/UEFA Cup won. Toen was dat Schalke.

Die enorme interesse in Europa verklaart echter nog niet volledig waarom er nu zo enorm veel supporters ook effectief afzakken naar de finale. Ook daarvoor moeten we weer naar het karakter van de stad en de club. Zoals Antwerp begin dit seizoen mocht ondervinden, heeft Frankfurt een grote harde kern. Maar typerend voor de club is dat die Ultra's uit alle lagen van de maatschappij komen en dat er zelfs voornamelijk financieel krachtige supporters in zitten. Frankfurt is, zoals eerder gezegd, namelijk vooral een financiële stad met grote bedrijven, waardoor de inwoners meer gegoed zijn dan in Dortmund of Gelsenkirchen bijvoorbeeld. Bij The Athletic vermoedt supporter Christoph Kind dat dat de hoofdreden is waarom er nu ook massaal veel supporters naar de uitwedstrijden in Europa gaan. 'Je kan zien dat de mensen hier gek zijn van de club en dat ze ook in een positie zitten waarin ze heel veel geld kunnen uitgeven om hun passie over heel Europa te volgen.'

12 wedstrijden

De duizenden fans hopen dat hun club vanavond opnieuw de beker in de licht mag steken. In dat geval zet het ook een sterke reeks in de Europa League verder. De club verloor dit seizoen namelijk geen enkele van haar twaalf Europese wedstrijden en toen Villarreal en Chelsea dat de voorbije twee seizoenen deden, eindigden ze met de beker.

