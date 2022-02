Koen Casteels, Sebastiaan Bornauw, Aster Vranckx en Dodi Lukebakio beleven sombere tijden in Wolfsburg. Wat is er precies aan de hand?

Zondag speelt VfL Wolfsburg een cruciale wedstrijd in de Bundesliga: dan komt het in eigen stadion uit tegen rode lantaarn SpVgg Greuther Fürth. Wolfsburg staat vijftiende, twee punten boven de zestiende plaats die leidt tot barragewedstrijden. Winnen is een noodzaak. Anders wordt trainer Florian Kohfeldt ontslagen. Nochtans werd die pas eind oktober aangesteld, als opvolger van de Nederlander Mark van Bommel. Siegen oder fliegen is het voor Kohfeldt, zo klinkt het in de Duitse pers en het bestuur spreekt het niet tegen. In de wandelgangen wordt al de naam genoemd van de Zwitser Lucien Favre (vroeger onder meer bij Borussia Dortmund) als mogelijke opvolger.VfL Wolfsburg eindigde vorig seizoen vierde en plaatste zich voor de Champions League. Het speelde een sterk seizoen onder de alom gewaardeerde Oostenrijkse trainer Oliver Glasner. Maar die botste met de eigenzinnige manager Jörg Schmadtke en vertrok naar Eintracht Frankfurt. Niettemin bleef de club ambitieus. Hierin kaderde de komst van drie Belgen: Dodi Lukebakio, Sebastiaan Bornauw en de al eerder vastgelegde Aster Vranckx. Zij voegden zich bij Koen Casteels, die aan zijn zevende seizoen bij de Noord-Duitse club bezig is.Maar het seizoen draaide uit op een fiasco. De manier van voetballen van Van Bommel sloeg niet aan, een kentering kwam er ook niet onder diens opvolger Florian Kohfeldt. Steriel en lusteloos voetbal, met 17 doelpunten in 20 wedstrijden samen met Fürth de slechtste aanval en nu al elf wedstrijden zonder overwinning, waarvan negen nederlagen. Dan is het tijd om in te grijpen. Vfl Wolfsburg trok de voorbije dagen ex-international Max Kruse aan, die tijdens het seizoen 2014/15 al eens in de Volkswagen-Arena voetbalde. Hij komt over van Union Berlin, de nummer vier in de Bundesliga. Voor de 33-jarige aanvallende middenvelder werd vijf miljoen euro betaald. Hij zal zondag tegen Fürth meteen spelen.Vfl Wolfsburg is altijd een grijze club geweest, financieel gesteund door autoconcern Volkswagen. Nochtans waren er successen. De club werd in 2009 kampioen en pakte in 2015 na een tweede plaats in de competitie de beker door in de finale Borussia Dortmund te verslaan. Vervolgens werd tegen Bayern München de supercup gewonnen. Het was de laatste wedstrijd van Kevin De Bruyne voor Wolfsburg, waarvoor hij één seizoen uitkwam. In de zomer van 2015 stapte hij voor 75 miljoen over naar Manchester City.Over zijn periode in Wolfsburg spreekt De Bruyne met veel respect. Het was voor hem de definitieve springplank naar de top. Zou de Rode Duivel soms nog eens aan zijn ex-club denken, zou hij weten dat er zondag in de Volkswagen-Arena een levensbelangrijke match wordt gespeeld?