In een historisch slecht seizoen van Manchester United ontsnapte één speler aan de malaise: Cristiano Ronaldo. Kan het fenomeen bij Portugal zijn buitenaardse statistieken verder opkrikken?

Italië en Engeland. Dat zijn de twee ploegen waartegen Cristiano Ronaldo nog nooit gescoord heeft met Portugal. Onlangs, op het EK 2021, opende hij zijn rekening tegen Duitsland en Frankrijk. Om maar te zeggen: er zijn nog uitdagingen voor de 37-jarige spits.

In de Nations League werden de Portugezen ingedeeld bij Spanje, Zwitserland en Tsjechië, landen tegen wie CR7 al respectievelijk drie, drie en twee keer scoorde. Met Cristiano in de ploeg verloor Portugal overigens slechts zeven wedstrijden. Dat is indrukwekkend als je weet dat de spits 186 caps heeft. Zijn 115 goals, een internationaal record, maakte hij vooral met rechts (61). Met links scoorde hij 26 keer en 28 goals kopte hij binnen.

En er zit nog geen zand in de machine, want tegen ESPN Brazilië zei hij in januari nog: 'Genetisch gezien voel ik me dertig jaar oud. Ik verzorg mijn lichaam en geest heel goed. Nog niet zo lang geleden heb ik geleerd dat je lichaam na je 33ste kan blijven presteren, maar het echte gevecht speelt zich af op mentaal vlak. De laatste jaren heb ik dan ook meer gefocust op het mentale.'

Zesde plaats

De ambitie van Cristiano Ronaldo is om te blijven doorgaan tot hij veertig is. De vraag is of dat ook zal lukken. Bij Manchester United was hij in ieder geval - en dat zal u misschien verbazen - dé man van het seizoen. Met 18 goals en 3 assists in 30 Premier Leaguewedstrijden was hij de meest beslissende speler bij The Red Devils. Zijn landgenoot Bruno Fernandes volgt met 10 rozen en 6 assists op respectabele afstand.

CR7, door de supporters van United vijf keer tot Speler van de Maand verkozen, moet in de topschutterslijst alleen Mo Salah en Son Heung-Min (allebei 23 goals) laten voorgaan. Niet slecht voor een 37-jarige.

Maar echt blij werd de Portugees niet van het seizoen van Man U. In januari verklaarde hij in een interview nog: 'Ik ben niet teruggekeerd naar Manchester United om voor de zesde of zevende plaats te vechten.' En waar eindigde het team? Juist: op de zesde plaats.

De 58 punten die het sprokkelde, is het laagste aantal dat United behaalde sinds het ontstaan van de Premier League dertig jaar geleden.

CR7 heeft zichzelf echter weinig te verwijten. Ondanks de kritiek dat hij niet in het pressievoetbal van Ralf Rangnick paste, deed hij gewoon zijn job: goals maken. In die zin is hij de perfecte werknemer. Dat is ook meteen de reden waarom de nieuwe coach Erik ten Hag hem niet zou willen zien vertrekken: 'Hij is een gigant. Natuurlijk wil ik hem erbij houden.'

Nog één seizoen?

De vraag is: blijft hij? Zijn contract loopt nog één seizoen, maar het gerucht doet de ronde dat CR7 twijfelt over een verlengd verblijf. Achter de schermen zou Sir Alex Ferguson, zijn ontdekker en een soort tweede vader, al een aantal gesprekken gehad hebben met zijn poulain om hem ervan te overtuigen zijn avontuur op Old Trafford verder te zetten.

Veel zal ook afhangen van Ten Hag. In hoeverre wil de Nederlandse succescoach zijn systeem afstemmen op een speler die volgend seizoen 38 wordt? Hoe moet hij United laten voetballen zodat de Portugees het best tot zijn recht komt?

Zo zullen er bij voorkeur meer voorzetten in de box gedropt moeten worden, zodat de Portugees zijn kopkwaliteiten beter kan benutten. Het hele team zal druk moeten zetten op de tegenstander zodat CR7 de ruimte krijgt om te doen wat hij goed kan: scoren.

Bij Portugal blijft die formule voorlopig wonderwel werken. De vraag is of ze ook toepasbaar is op Manchester United. Alvast één iemand zal donderdagavond de Nations Leaguewedstrijd tussen Portugal en Spanje met meer dan gewone aandacht volgen: Erik ten Hag.

